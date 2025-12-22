“เขมิกา” เหมา 3 ทองเปิดหัวยกน้ำหนักกาตาร์คัพ

จอมพลังไทยประเดิมสวย ในการแข่งขันวันแรก ศึก ยกน้ำหนัก รายการ กาตาร์ คัพ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เขมิกา กำเนิดศรี เหมา 3 เหรียญทอง รุ่น 48 กก.หญิง ส่วน ณัฐชา แก้วน้อย ได้ 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กก.หญิง
ในการแข่งขันวันแรก ทีมไทยส่ง เขมิกา กำเนิดศรีประเดิมเวทีรุ่น 48 กก.หญิง กลุ่มเอ ผลปรากฏว่า เขมิกา ทำผลงายยอดเยี่ยม คว้า 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ ทำสถิติ 72 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 90 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 162 กิโลกรัม
ด้านรุ่น 53 กก.หญิง กลุ่มเอ ณัฐชา แก้วน้อย ยกท่าสแนตช์ ทำสถิติ 80 กิโลกรัม รับเหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 105 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 185 กิโลกรัม รับเหรียญเงิน
สำหรับโปรแกรมนักยกน้ำหนักไทยวันอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. (เวลาไทย 17.00 น.) รุ่น 71 กิโลกรัมชาย กลุ่มเอ ธีระวัตร รัตน์เพชร, วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. (เวลาไทย 15.00 น.) รุ่น 94 กิโลกรัมชาย กลุ่มบี ประสิทธิ จอมเดชพิชยะ และ เวลา 16.00 น. (เวลาไทย 20.00 น.) และ รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ สุพัชนินทร์ คำแหง