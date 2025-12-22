สองโปรหนุ่มไทยคว้าตั๋วลุยเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2026

เอเชียน ทัวร์ ได้นักกอล์ฟ 35 คน คว้าทัวร์การ์ดลุยฤดูกาล 2026 จากการชิงชัยรอบควอลิฟายอิ้งสคูลสเตจสุดท้าย ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี โดยมี อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ และ ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน สองนักกอล์ฟชาวไทยได้สิทธิลงแข่งขันในทัวร์ได้สำเร็จ ขณะที่แชมป์เป็นของ หลิน อวี้ซิน โปรหนุ่มดาวรุ่งจากจีน
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันควอลิฟายอิ้งสคูลสเตจสุดท้าย ชิงชัย 5 รอบ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อคัดผู้เล่นที่จบในอันดับท็อป 35 จะได้สิทธิ์ลงเล่นในเอเชียนทัวร์ฤดูกาล 2026 ผลปรากฎว่า หลิน อวี้ซิน โปรดาวรุ่งวัย 23 ปีจากจีน คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 339 เฉือนชนะ เชาเรีย บัตตาจารยะ จากอินเดีย เพียงสโตรคเดียว
หลิน อวี้ซิน อดีตแชมป์สมัครเล่นรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ สองสมัยในปี 2017 และ 2019 และเพิ่งเทิร์นโปรเพียงสองปีเผยว่า “การผ่านรอบคิวสคูลเป็นความรู้สึกที่ดีมาก เพราะเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนท์ที่ยาก ผมตีได้ดีมาตลอดทั้งฤดูกาล เพียงแต่มีปัญหาเรื่องการพัตต์โดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ ซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากมากที่มีทั้งช่วงขึ้นและลง ผมต้องพยายามอดทนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมได้ฝึกซ้อมเรื่องการพัตต์ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ทำให้ตอนนี้รู้สึกดีขึ้น ผมได้เรียนรู้หลายอย่างหลังจากที่ผมเทิร์นโปร ดังนั้นจึงเป็นประสบการณ์ที่ดี”
ทางด้านกลุ่มนักกอล์ฟชาวไทยมีเพียง อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ อดีตมือหนึ่งออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ปี 2019 และ ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทั้งคู่จบอันดับ 10 ร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 9 อันเดอร์พาร์ 346 คว้าตั๋วลงเล่นฤดูกาล 2026 ได้สำเร็จ
อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ อดีตแชมป์เอเชียน ดีเวลล็อปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) ที่ซาอุดอาระเบีย เมื่อปลายปี 2024 กล่าวว่า “รู้สึกโล่งอกที่สามารถคว้าทัวร์การ์ดมาได้ ผมเตรียมตัวสำหรับคิวสคูลเหมือนกับรายการอื่นๆ ทั่วไป คิดเสมอว่าทุกรายการมีความสำคัญ แต่การลงเล่น 5 วันในสัปดาห์นี้ทำให้รู้สึกเหนื่อยมาก เพราะก่อนหน้านี้แข่งเอเชียน ทัวร์ 5 รายการติด และกลับจากรายการสุดท้ายที่ซาอุฯ มีเวลาพักวันเดียว เป้าหมายสำหรับปีหน้าคือไล่ล่าแชมป์แรกในเอเชียน ทัวร์ ให้ได้ต่อไป”
ขณะที่ทัวร์การ์ด 8 ใบสุดท้ายต้องตัดสินด้วยการดวลเพลย์ออฟ เมื่อมีผู้เล่นถึง 12 คน จบเข้ามาที่อันดับ 28 ร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 350 และเป็น โทโมฮิโร อิชิซากะ จากญี่ปุ่น, คาร์สัน เฮอร์รอน จากสหรัฐฯ, คาร์ลอส พีเจม จากสเปน, เดวิด บูท จากเวลส์, จิน ซีห่าว จากจีน, มาร์ค แฮมเมอร์ จากเยอรมนี, มาร์คัส พลันเก็ตต์ จากออสเตรเลีย และชูบัม จากลัน จากอินเดีย เป็น 8 คนสุดท้ายที่ได้สิทธิลงเล่นใน