"ไลออนส์" ถูกริบทัชดาวน์วิฯ สุดท้าย ความหวังเพลย์ออฟริบหรี่

พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ปลุกความหวังคว้าแชมป์ดิวิชันเอเอฟซี (AFC) เหนือครั้งแรกรอบ 5 ปี หลังเอาชนะ ดีทรอยต์ ไลออนส์ หวุดหวิด 29-24 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม ตามเวลาไทย
พิตต์สเบิร์ก รอดพ้นความปราชัยราวปาฏิหาริย์ หลังทัชดาวน์ของ จาเหร็ด กอฟฟ์ ควอเตอร์แบ็ก ไลออนส์ วินาทีสุดท้าย ถูกริบคืนเนื่องจาก อามอน-รา เซนต์ บราวน์ ปีกนอก เสียโทษรบกวนตัวคุมปีก
สตีลเลอร์ส (ชนะ 9 แพ้ 6) ชนะ 3 เกมรวด หลังฟอร์มตกช่วงกลางซีซัน กลับสู่จ่าฝูงดิวิชัน โดยเหลือโปรแกรม 2 เกม
ไลออนส์ เกือบคัมแบ็กอย่างน่าอัศจรรย์ หลังตกเป็นรอง 12 แต้ม เหลือเวลามากกว่า 4 นาที แต่ถูกริบทัชดาวน์ 2 ครั้ง เนื่องจากเสียโทษช่วงท้ายเกม
เพลย์ชี้เป็นชี้ตาย กอฟฟ์ ขว้างดาวน์ที่ 4 ให้ เซนต์ บราวน์ ขาดเพียงไม่กี่หลาถีงเส้นประตู แต่ เซนต์ บราวน์ ผลัก เจเลน แรมซีย์ คอร์เนอร์แบ็ก เพื่อเปิดพื้นที่ว่าง และก่อนถูกแท็คเกิลล้มลง เซนต์ บราวน์ ส่งบอลคืนให้ กอฟฟ์ ทำทัชดาวน์
ผู้ตัดสินหารือกันประมาณ 2-3 นาทีบนสนาม ก่อนประกาศคำตัดสินขัดใจกองเชียร์ ไลออนส์ ที่สนามฟอร์ด ฟิลด์
ช่วง 22 วินาทีสุดท้าย ไอแซ็ค เทสลา ปีกนอกรุกกี้ เสียโทษรบกวนตัวคุมปีก ข้อหาอำนวยความสะดวกแก่ เซนต์ บราวน์ รับบอล ทำให้ทัชดาวน์ 1 หลาของ กอฟฟ์ เป็นโมฆะ
ดีทรอยต์ (ชนะ 8 แพ้ 7) แพ้ 2 เกมติดต่อกันครั้งแรกรอบนานกว่า 3 ปี หมดลุ้นแชมป์ดิวิชันเอ็นเอฟซี (NFC) เหนือ 3 สมัยติดต่อกัน และเหลือโอกาสเข้าเพลย์ออฟแค่ 8 เปอร์เซ็นต์
เกมวิ่งของ ไลออนส์ ด้่อยกว่า สตีลเลอร์ส ชัดเจน ทำระยะน้อยกว่า 15-230 หลา
เจย์เลน วอร์เรน รันนิงแบ็ก สตีลเลอร์ส ตะลุย 2 ทัชดาวน์ ระยะ 45 หลา ช่วงควอเตอร์ 4 จบเกม ได้ระยะ 143 หลาสูงสุดของอาชีพ ขณะที่ แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอเตอร์แบ็ก ขว้างคอมพลีต 27 จาก 41 ครั้ง ระยะ 266 หลา 1 ทัชดาวน์ ระยะ 45 หลา ให้ เคนเน็ธ เกนเวลล์ ปิดครึ่งแรก
ผลการแข่งขันเกม ซันเดย์ ไนท์ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ การันตีเพลย์ออฟเรียบร้อยแล้ว พลิกจากตาม 11 แต้ม เอาชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 28-24 ที่สนามเอ็ม แอนด์ ที แบงค์ สเตเดียม
7 ปีนับตั้งแต่ ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็กระดับตำนาน และ บิลล์ เบลิชิก เฮดโค้ช คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ลครั้งสุดท้าย และ 4 ปี นับตั้งแต่ เบลิชิก คุมทีมเข้าเพลย์ออฟ โดยใช้ แม็ค โจนส์ เป็นควอเตอร์แบ็ก แพทริออตส์ รีเทิร์นสู่โพสต์ซีซันด้วย เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็กประสบการณ์ 2 ปี ขว้างระยะสูงสุดของอาชีพ 380 หลา กับ 2 ทัชดาวน์
ตามหลัง 13-24 เมย์ ขว้างทัชดาวน์ 37 หลา ให้ ไคล์ วิลเลียมส์ และเล่น 2 คะแนน โดยขว้างให้ รามอนเดร สตีเวนสัน ตีตื้นเหลือ 3 แต้ม เหลือเวลา 9 นาที 1 วินาที
หลัง นิว อิงแลนด์ จำเป็นต้องเตะกินแดน ทีมบุกทำระยะ 89 หลา ทำทัชดาวน์เพื่อชัยชนะ โดย สตีเวนสัน ถือบอลวิ่งระยะ 21 หลาถึงเอนด์ โซน เหลือเวลา 2 นาที 7 วินาที
แพทริออตส์ ขยับสถิติเป็น ชนะ 12 แพ้ 3 ขึ้นนำจ่าฝูงดิวิชัน AFC ตะวันออก ทิ้งห่าง บัฟฟาโล บิลล์ส (ชนะ 11 แพ้ 4) แค่ 1 เกม ถึงแม้เพิ่งพ่าย บิลล์ส สัปดาห์ที่แล้ว
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 15
นิว ยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 6-29
บัฟฟาโล บิลล์ส ชนะ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 23-20
แคนซัส ซิตี ชีฟส์ แพ้ เทนเนสซี ไตตันส์ 9-26
แอลเอ ชาร์เจอร์ส ชนะ ดัลลัส คาวบอยส์ 34-17
มินเนโซตา ไวกิงส์ ชนะ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 16-13
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส แพ้ แครอไลนา แพนเธอร์ส 20-23
ซินซินเนติ เบงกอลส์ ชนะ ไมอามี ดอลฟินส์ 45-21
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส ชนะ เดนเวอร์ บรองโกส์ 34-20
แอตแลนตา ฟอลคอนส์ ชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 26-19
ลาส เวกัส เรดเดอร์ส แพ้ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 21-23