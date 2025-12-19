"สิงห์" หนุน เจม–เติ้น นักแข่งไทย ลุยเวทีฟอร์มูล่า F2-F3 ปี 2026

ก้าวสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย "สิงห์ คอร์เปอเรชั่น" ประกาศสนับสนุน 2 นักขับดาวรุ่งสายเลือดไทย "เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์" และ "เจม-นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี" เตรียมลงสู้ศึกรถสูตรชิงแชมป์โลกรายการ FIA Formula 2 และ FIA Formula 3 แบบเต็มฤดูกาลในปี 2026 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีนักแข่งไทยลงขับเคี่ยวในรายการระดับรองจาก F1 พร้อมกันถึง 2 รุ่นในซีซันเดียว
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CO-CEO) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรด้านมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกมากมาย เปิดเผยว่า “สิงห์เดินหน้าผลักดันนักแข่งไทยสู่เส้นทางระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์ วินัย และประสบการณ์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ที่เติ้น-ทัศนพล และเจม-นันทวุฒิ ได้รับโอกาสลงแข่งขันใน Formula 2 และ Formula 3 โดยเป็นรายการระดับรองจาก Formula 1 ซึ่งเป็นบันไดสำคัญสู่เป้าหมายสูงสุดของนักขับทุกคน
โดย เจม-นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับวัย 19 ปี ที่เริ่มต้นจากโครงการ Singha Kart Cup และสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันรถสูตรรายการระดับทวีป Formula 4 UAE รวมถึงผ่านประสบการณ์ในศึก Formula Regional European Championship 2 ฤดูกาลเต็ม ก่อนจะได้รับการเซ็นสัญญาเข้าสู่การแข่งขัน FIA Formula 3 Championship หรือ F3 ในปี 2026 ร่วมกับทีม DAMS Lucas Oil ในฤดูกาลหน้า
ขณะที่ เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ อีกหนึ่งดาวรุ่งไทยวัย 20 ปี ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้า 3 วินเนอร์ พร้อมช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์โลกประเภททีม FIA Formula 3 Championship ในปี 2025 ที่ผ่านมา จะมีโอกาสเลื่อนขั้นสู่การแข่งขัน Formula 2 ในฤดูกาลหน้า ร่วมกับทีม ART Grand Prix ซึ่งการสนับสนุนทั้ง เจม และ เติ้น ของสิงห์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ที่ในปี 2026 จะมีนักขับคนไทยลงแข่งบนเวทีรถสูตรชิงแชมป์โลกครบทั้ง 3 รุ่นในฤดูกาลเดียวกันอีกด้วย
ทั้งนี้ "สิงห์ คอร์เปอเรชั่น" ในฐานะผู้นำด้านวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมายาวนาน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการมอเตอร์สปอร์ตในหลากหลายประเภทกีฬา เช่นเดียวกับโครงการ Singha Kart Cup ที่เปรียบเสมือนเป็นบันไดขั้นแรกของนักขับเยาวชน ซึ่ง นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี คือหนึ่งในตัวอย่างของนักขับดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขัน FIA Formula ระดับชิงแชมป์โลกได้สำเร็จ
โดย ทัศนพล และ นันทวุฒิ จะมีคิวประเดิมลงแข่ง Formula 2 และ Formula 3 ในฐานะรุกกี้ (Rookie) ในรายการ ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ซึ่งเป็นรายการเดียวกับสนามเปิดฤดูกาลของศึก Formula 1 ปี 2026 ณ อัลเบิร์ต พาร์ค เซอร์กิต ประเทศออสเตรเลีย ช่วงวันที่ 7-8 มีนาคม 69