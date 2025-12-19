"สล็อต" จบความบาดหมาง ปล่อย "ซาลาห์" โฟกัสแอฟคอน

อาร์เน สล็อต กุนซือ ลิเวอร์พูล ยืนยันไม่ต้องการรบกวน โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงความหวัง ระหว่างติดภารกิจศึกแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ 2025 ที่ประเทศโมร็อคโก เกี่ยวกับสถานการณ์ของนักเตะกับสโมสร
ตามความเห็นของ สล็อต เชื่อว่าความขัดแย้งกับ กัปตันทีมชาติอียิปต์ สิ้นสุดลงแล้ว หลังใส่ชื่อลงเล่นเกมพรีเมียร์ ลีก ชนะ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน 2-0 ที่แอนฟิลด์ สัปดาห์ที่แล้ว (13 ธ.ค.)
การลงเล่นเป็นสำรองอันนำไปสู่แอสซิสต์จากลูกเตะมุมให้ ฮูโก เอกิติเก หัวหอกชาวฝรั่้งเศส โหม่งประตูทิ้งห่าง 2-0 เป็นเกมสุดท้่ายของ ซาลาห์ ของปี 2025
ปัจจุบัน ซาลาห์ วัย 33 ปี เข้่าแคมป์ทีมชาติ โดยจะพลาดรับใช้สโมสรอย่างน้อย 3 เกม รวมเยือน ท็อตแนม ฮ็ฮตสเปอร์ วันที่ 20 ธันวาคม
โค้ชชาวดัตช์ กล่าว "ผมบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า การกระทำสำคัญกว่าคำพูด เรามูฟออนแล้ว เขาอยู่ในทีม และเป็นสำรองคนแรกของผม"
"ตอนนี้เขาติดภารกิจ AFCON ต้องเล่นเกมสำคัญของตัวเขาเองและทีมชาติ ดังนั้นผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วว่าเขาต้องโฟกัสหน้าที่ของเขาเต็มที่"
"ผมไม่ควรรบกวนเขาโดยพูดถึงเวลาที่เขาอยู่ลิเวอร์พูล เพราะอย่างที่ผมบอกแล้ว เรามูฟออนหลังจากบทสัมภาษณ์เกมเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด และเขาลงเล่นเจอ ไบรท์ตันฯ"
"ตอนนี้เขาอยู่ตรงนั้น ดังนั้นมันเหมาะสมแล้วสำหรับทีมชาติและตัวเขา รวมถึงเราที่จะพูดถึงเรื่องเกมเยือน ท็อตแนมฯ และอื่นๆ เพื่อปล่อยให้เขาโฟกัสกับทัวร์นาเมนต์"