ตำรวจบุกจับ “มนัส” ฮีโร่โอลิมปิก ฐานฉ้อโกงโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกจับกุม มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง 2 หมาย ในความผิดฐานฉ้อโกง หลังหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาล ที่คอนโดมิเนียมย่านรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ก่อนนำตัวส่งศาลแขวงดอนเมือง ซึ่งศาลมีคำสั่งส่งตัวไปจำคุกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2564 นายมนัส ถูกกล่าวหาว่าอาศัยชื่อเสียงความเป็นอดีตนักมวยชื่อดัง หลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอ้างว่าได้โควตามาจากอดีตนักมวยชื่อดังอีกคนหนึ่ง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินรวมประมาณ 2 ล้านบาท แต่สุดท้ายไม่ได้รับสลากตามที่ตกลง และไม่สามารถติดต่อขอเงินคืนได้
ทั้งนี้ศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาในคดีแรก จำคุก 1 ปี 6 เดือน และคดีที่สอง จำคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษจำคุก 2 ปี 9 เดือน อย่างไรก็ตาม ในวันนัดฟังคำพิพากษา นายมนัสฯ ไม่มาศาล ศาลจึงออกหมายจับเพื่อบังคับคดี