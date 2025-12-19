"ซีฮอว์กส" แซงชนะ "แรมส์" ต่อเวลา ขึ้นอันดับ 1 สาย NFC

ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส โกงตาย 16 แต้ม แซงชนะ แอลเอ แรมส์ ต่อเวลา 38-37 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามลูเมน ฟิลด์ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม ตามเวลาไทย ขึ้นนำดิวิชันเอ็นเอฟซี (NFC) ตะวันตก
แซม ดาร์โนลด์ ควอเตอร์แบ็ก ซีแอตเทิล ขว้างทัชดาวน์ให้ แจ็กซัน สมิธ-เอ็นจิกบา ปีกนอก ช่วงต่อเวลา และขว้างให้ เอริค ซอเบิร์ต ที่ยืนโล่งๆ ทำ 2 คะแนนตัดสินเกม
เกมนี้ ซีฮอว์กส เล่น 2 คะแนนสำเร็จ 3 จาก 3 ครั้ง โดยไม่มีเพลย์ใดเหลือเชื่อกว่าคะแนนตีเสมอ 30-30 ควอเตอร์ 4 ดาร์โนลด์ เจตนาขว้างบอลให้ แซ็ค ชาร์บอนเนต แต่ถูกปัดตกพื้น แต่ผู้ตัดสินตรวจสอบภาพรีเพลย์ พบว่า เป็นการขว้างกลับหลัง และ ชาร์บอนเนต เก็บบอลตรงเขตเอนด์ โซน ได้รับเครดิตเป็นคนทำ 2 คะแนน
แรมส์ ครองบอลบุกก่อนช่วงต่อเวลา แม็ตธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์แบ็ก ขว้างให้ ปูกา นาคัว ปีกนอก วิ่งแบบไม่มีใครสัมผัสตัว ทำทัชดาวน์ 41 หลา ขึ้นนำ 37-30
จบเกม นาคัว รับบอล 12 ครั้ง ระยะ 225 หลา 2 ทัชดาวน์ และ สแตฟฟอร์ด ขว้าง 457 หลาสูงสุดของอาชีพ 3 ทัชดาวน์ ขณะที่ทีมบุก แรมส์ ทำระยะรวม 581 หลา โดยไม่เสียเทิร์นโอเวอร์
ถึงกระนั้นทีมรับ ซีฮอว์กส ยังต้านทานไว้ได้ช่วงควอเตอร์ 4 ส่งผลต่อการคัมแบ็กมหาศาล โดย แรมส์ เตะกินแดน 4 ครั้ง กับพลาด 1 ฟิลด์โกล ตลอดการครองบอล 5 ครั้งสุดท้าย
ซีแอตเทิล (ชนะ 12 แพ้ 3) การันตีเข้าเพลย์ออฟเรียบร้อยแล้ว และขึ้นอันดับ 1 ของสาย NFC ขณะที่ แรมส์ (ชนะ 11 แพ้ 4) มีสิทธิ์ต้องเล่นเพลย์ออฟนอกบ้าน กรณีไม่สามารถแซง ซีฮอว์กส กลับคืนจ่าฝูงดิวิชัน 2 สัปดาห์สุดท้าย
ซีฮอว์กส ตามหลัง 14-30 หลัง ราชิด ชาฮีด วิ่งย้อนพันท์ 58 หลาทัชดาวน์ และ ดาร์โนลด์ ขว้างบอลให้ คูเปอร์ คัป ทำ 2 คะแนน
หลัง แรมส์ จบไดรฟ์การบุกแบบ ทรี-แอนด์-เอาท์ (เล่น 3 ครั้ง ได้ระยะไม่ถึง 10 หลา) ดาร์โนลด์ ขว้างให้ เอเจ บาร์เนอร์ ทำทัชดาวน์ 26 หลา และ ชาร์บอนเนต ทำ 2 คะแนนแบบเหลือเชื่อ
ด้าน ดาร์โนลด์ เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ รวม 1 ครั้งแก่ โคบี เทอร์เนอร์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ น้ำหนักเกือบ 300 ปอนด์ (กิโลกรัม) แต่ขว้างลูกสำคัญๆ ควอเตอร์ 4 และต่อเวลา จบเกมได้ระยะ 297 หลา 2 ทัชดาวน์