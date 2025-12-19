“เจม-นันทวุฒิ” เชื่อมั่นจะทำผลงานได้ดี ก่อนลุย F3 ปี 2026

“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี เป็นหนึ่งในนักแข่งรถยนต์ชาวไทย ที่กำลังจะสร้างชื่อบนเวทีระดับนานาชาติ กับการผ่านสมรภูมิทั้งในการแข่งรถคาร์ท และรถล้อเปิด ทั้งในระดับ Formula 4 กับ Formula Regional และกำลังจะขยับรุ่นขันระดับโลก ในรายการ Formula 3 ในปี 2026 ซึ่งเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดี และยังคงให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อม มีวินัย และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ในปี 2026 นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี จะลงแข่งในรายการ F3 กับทีม DAMS Lucas Oil เริ่มสนามแรกจาก 10 สนามของฤดูกาล ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม