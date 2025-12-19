“โค้ก” เตรียมนำถ้วย FIFA World Cup™ Original Trophy ถึงไทย ม.ค. 69 ให้แฟนฟุตบอลได้สัมผัสประสบการณ์ซ่าส์แบบใกล้ชิด

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมสร้างประสบการณ์ครั้งสำคัญให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เปิดฟีลซ่าส์ และชมถ้วย FIFA World Cup™ Original Trophy ของจริง อย่างใกล้ชิดด้วยตาตัวเอง ภายใต้แคมเปญระดับโลก FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ที่จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ และจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 จัดเต็มกิจกรรมสนุกมันส์ตลอดทั้งแคมเปญ พร้อมประสบการณ์ที่จะสานฝันแฟนฟุตบอลให้เป็นจริง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ “โค้ก” ในการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับผู้บริโภค ผ่านฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยด้วย อย่าพลาด! มาร่วมอุ่นเครื่องความซ่าส์ คิกออฟความมันส์ รับมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 ที่จะเชียร์สนุกซ่าส์ยิ่งขึ้นเมื่อมี “โค้ก”
มิกาเอล วีเน็ต รองประธานฝ่ายโกลบอลแอสเซต อินฟลูเอนเซอร์ และพันธมิตร เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของ โคคา-โคล่า ในการนำประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก FIFA World Cup™ ที่ทุกคนตั้งตารอ ให้ผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ชมถ้วยฟุตบอลโลก ซึ่งถือเป็นถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอล เพื่อให้แฟนฟุตบอลได้อุ่นเครื่องประสบการณ์ความสนุกเร้าใจก่อนการแข่งขันจริง เราขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมเฉลิมฉลองไปกับกีฬาฟุตบอลที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วในแคมเปญ FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ที่กำลังจะเดินทางถึงประเทศไทยเร็ว ๆ นี้”
การแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิร์ลด์ คัพ 2026™ เตรียมสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในฐานะมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยจะจัดขึ้นใน 3 ประเทศเจ้าภาพ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา ด้วยจำนวนทีมที่มากขึ้น แมตช์การแข่งขันที่มากขึ้น และการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย พร้อมนำถ้วยฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ครอง เดินทางทัวร์ในประเทศสมาชิกฟีฟ่ากว่า 30 แห่งทั่วโลก ในแคมเปญ FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ซึ่งแวะเยือนกว่า 75 จุดตลอดการเดินทางกว่า 150 วัน เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนฟุตบอลได้ชมถ้วย FIFA World Cup™ Original Trophy ของจริง สักครั้งในชีวิตด้วยตาตัวเอง
โรมี ไก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของฟีฟ่า กล่าวว่า “ถ้วย FIFA World Cup™ Original Trophy ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เช่นเดียวกับ “โค้ก” ที่เป็นหนึ่งในแบรนด์ไอคอนนิคระดับโลกที่ทุกคนรู้จัก เราเชื่อมั่นว่าการนำถ้วยฟุตบอลโลกมาให้แฟนฟุตบอลได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ จะสร้างความสนุกและตื่นเต้นในการชมมหกรรมฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิร์ลด์ คัพ 2026™ ที่ทั้งโลกรอคอย โดยตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างเรากับ โคคา-โคล่า ได้ร้อยเรียงหัวใจแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว มาจนถึง FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola ครั้งล่าสุด ซึ่งตลอดการเดินทาง 5 ครั้งที่ผ่านมา ได้นำมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลโลกไปสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนใน 182 ประเทศจากสมาคมสมาชิกทั้ง 211 แห่งของเรา แน่นอนว่าทัวร์ครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งไหน ๆ เพราะนอกจากเราจะได้เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของ FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola ที่เต็มไปด้วยความทรงจำแสนประทับใจแล้ว ยังเป็นการอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเจ้าภาพ 3 ประเทศคือ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา”
ฮาน ทเว เพียว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทยและลาว กล่าวว่า “FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola เป็นแคมเปญประวัติศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้ “โค้ก” ได้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกีฬาฟุตบอลที่อยู่ในหัวใจคนไทยมาทุกยุคสมัย เราได้จัดเตรียมกิจกรรมมากมายเพื่อต้อนรับแคมเปญสุดพิเศษนี้ นับตั้งแต่อีเวนท์สุดยิ่งใหญ่ ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม พร้อมการแสดงของ Magic Makers และเหล่าศิลปินชั้นนำ ไปจนถึงสื่อโฆษณาที่ปูพรมในทุกจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ และเสิร์ฟประสบการณ์ระดับโลกที่มีแต่ “โค้ก” เท่านั้นที่ทำได้ ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้เปิดฟีลซ่าส์ไปกับความสนุกตื่นเต้นของกีฬาฟุตบอลด้วยกันอย่างเต็มอิ่ม”
ไฮไลต์ของแคมเปญนี้ คือการจัดแสดงถ้วย FIFA World Cup™ Original Trophy ของจริง ที่ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปิดฟีลซ่าส์ให้แฟนบอลได้ชมถ้วยรางวัลสูงสุดของวงการฟุตบอลของจริงที่แชมป์โลกตัวจริงเท่านั้นที่ได้สัมผัส พร้อมเก็บภาพประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิต ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมจาก Magic Makers อาทิ พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ ปัน สรณวรรธ ร่วมด้วยเหล่าศิลปินชื่อดังทั้ง โอ๊ต ปราโมทย์, ไทม์ไท และ เพอร์เซส ที่จะมามอบความสุขและความสนุกสุดซ่าส์เกินต้านด้วยการแสดงสุดพิเศษ ซึ่งแฟน ๆ สามารถแชร์ฟีลซ่าส์ของตนเองให้โลกได้รับรู้ เพื่อให้งานนี้เป็นโมเมนต์ที่ทุกคนร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของกีฬาฟุตบอลไปกับ “โค้ก” อย่างแท้จริง
ผู้บริโภคสามารถรับสิทธิ์แลกรางวัลสุดซ่าส์ บัตรเข้าชมถ้วย FIFA World Cup™ Original Trophy อย่างใกล้ชิด เพียงซื้อ “โค้ก” หรือ “โค้ก ซีโร่” มูลค่าอย่างน้อย 99 บาท ต่อใบเสร็จ ในช่วงเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 24 มกราคม 2569 จากนั้นอัปโหลดใบเสร็จเพื่อรับสิทธิ์แลกบัตรเข้างานที่แพลตฟอร์มของแคมเปญ https://cokeurl.com/FWCTT_TH สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 12,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น แฟนฟุตบอลตัวจริงต้องไม่พลาด
นอกจากนี้ “โค้ก” ได้คิกออฟความตื่นเต้นของแคมเปญ FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ด้วยกิจกรรมเพื่อจุดกระแสฟีลซ่าส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ ด้วยสื่อโฆษณากลางแจ้ง และโฆษณาบนหน้าจอ รวมถึงสปอตวิทยุและคอนเทนต์สุดปังบนหน้าจอในร้านค้า ที่จะมาปลุกฟีลซ่าส์ให้กระหึ่มทั่วกรุงเทพฯ
ไม่เพียงเท่านั้น “โค้ก” ยังชวนทุกคนมาเปิดฟีลซ่าส์ ไปกับภาพยนตร์โฆษณาของแคมเปญ นำแสดงโดย เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ซึ่งถ่ายทอดความรักในกีฬาฟุตบอลของคนไทยทุกเพศทุกวัย ที่มาร่วมใจกันส่งเสียงเชียร์ต้อนรับการมาเยือนของถ้วยฟุตบอลโลกสุดยิ่งใหญ่ ภาพยนตร์ชุดนี้จะพาคุณไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกตื่นเต้น ที่กีฬาฟุตบอลกับ “โค้ก” สร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อคนไทย โดยมีไฮไลต์คือฉากเฮลิคอปเตอร์นำธง FIFA World Cup™ Trophy Tour บินเหนือท้องฟ้ากรุงเทพฯ บนแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประสบการณ์ครั้งสำคัญนี้ แฟนบอลทุกคนสามารถติดตามชมเรื่องราวความสนุกและเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษกับถ้วยฟุตบอลโลก ได้ที่ยูทูป Coca-Cola Thailand https://www.youtube.com/watch?v=V4WckmY_o24
ซึ่งแคมเปญ FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola นี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนฟุตบอลไทย ตลอดปี 2569 นี้ “โค้ก” ได้เตรียมกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยและพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลไทยทั่วประเทศ อาทิ การกลับมาอีกครั้งของฟุตบอลลีกเยาวชนที่หลายคนรอคอยอย่าง “โค้ก® คัพ” ลีกเยาวชน U-17 ซึ่งเป็นความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสานฝันให้เยาวชนไทยไปสู่การแข่งขันในระดับโลก และพัฒนานักฟุตบอลดาวรุ่งไทยในอนาคต เตรียมพบกิจกรรมอีกมากมายที่ “โค้ก” จัดเต็มเพื่อแฟนฟุตบอลและผู้บริโภคชาวไทยตลอดปีนี้
โคคา-โคล่า ในฐานะพันธมิตรของฟีฟ่ามาอย่างยาวนาน ได้รับสิทธิ์ในการจัดแคมเปญ FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola ที่เปิดโอกาสให้แฟนฟุตบอลหลายพันคนทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์กับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในโลกฟุตบอล ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิร์ลด์ คัพ 2026™ ทั้งนี้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี เป็นพันธมิตรของฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี 2519 และเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิร์ลด์ คัพ™ มาตั้งแต่ปี 2521
#โค้กเปิดฟีลซ่าส์
#FIFATrophyTour
#AllTheFeels
#FIFAWorldCup
#CokeTH