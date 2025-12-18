สอบเข้ม “Tokyogurl” ผิดจริงส่อถูกลงดาบหนัก ทั้งแบน-ยึดเบี้ยเลี้ยง-โทษทางอาญา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีดราม่ากีฬาอีสปอร์ต ในศึกซีเกมส์ 2025 ซึ่งผู้เล่นทีมชาติไทย “Tokyogurl” หรือ ณภัทร วราสินธ์ ได้ทำผิดกฎร้ายแรง ด้วยการให้แอบให้บุคคลอื่นลงเล่นแทนในการแข่งขัน โดยติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นการละเมิดกติกาการแข่งขันอย่างร้ายแรงมาก ซึ่งหลักฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจสอบ ทีมไทยได้มีการะถอนทีมออกการแข่งขันทันทีเพื่อแสดงสปิริต
ดร.ก้องศักด เผยว่า เรื่องนี้ ทางกกท.กำลังรอรายงานสรุปจากทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกันอีกครั้ง และแน่นอนว่าหากได้ข้อสรุปยุติทั้งหมดว่าผิดจริง ก็จะมีการลงโทษกันตามขั้นตอน ในทางอาญานั้นยังไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายในไหน ส่วนใดหรือไม่ ซึ่งต้องไปตรวจสอบ แต่ในเรื่องของการลงโทษทางกีฬานั้นมีแน่นอนทางที่สมาคม หรือต้นสังกัดได้มีการออกข่าวกันไปแล้ว รวมถึงกกท.จะมีการยึดคืนเบี้ยเลี้ยงนักกีฬารายดังกล่าวตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ย.2568 และเบี้ยเลี้ยงในการแข่งขันคืนทั้งหมดด้วย“