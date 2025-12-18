xs
xsm
sm
md
lg

ทัพสปีดสเก็ตไทยคว้าทองผลัดผสมชายหญิงซีเกมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้ง ที่อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง รอบชิงชนะเลิศประเภทผลัดผสมชายหญิง 2,000 เมตร ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการชิงชัยรายการนี้ในศึกซีเกมส์

โดยก่อนการแข่งขัน “เอ็ม” ชลชาติ ตะพรม นักสปีดสเก็ตความหวังไทยที่ลงแข่งระยะ 500 รอบรองชนะเลิศ เสียหลักชนบอร์ดสนามอย่างจัง ทำให้บาดเจ็บที่ขา ไม่สามารถลงช่วยทีมผลัดได้ ทำให้ทีมเอาตัวสำรองอย่าง “ไปร์ท” จิราวัฒน์ ผลกาจ ลงสนามผนึกกำลังกับ “ปังย่า” อติญา เจิมแพทย์จรรยา และ คู่พี่น้องฉัตรไธสง “มีนา-ธนัชญา” กับ “สมาร์ท-ธนัชชา”

ผลปรากฏว่าทีมสปีดสเก็ตไทยทั้ง 4 คนโชว์ทีมเวิร์คที่ซ้อมกันมาอย่างดีสลับตัวกับอย่างเนียนกริบ และยังมีความเร็ววิ่งนำแบบม้วนเดียวจบ ทำเวลาได้ 2.54.442 นาที คว้าเหรียญทองไปครอง และยังถือเป็นเหรียญทองเอาฤกษ์เอาชัยให้กับทัพสปีดสเก็ตไทย ส่วนเหรียญเงินเป็นของ อินโดนีเซีย และ เหรียญทองแดง เป็นของ สิงคโปร์


หลังเกม “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์กีฬาสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ เปิดเผยว่า เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของซีเกมส์เนื่องจากบรรจุอีเว้นท์นี้เป็นครั้งแรก รู้สึกดีใจมากที่นักกีฬาเราทำสำเร็จและยังเป็นอีเว้นท์ที่เราตั้งความหวังไว้มาก ส่วน ชลชาติ ที่บาดเจ็บนั้นก็ต้องเช็กกับทีมแพทย์อีกครั้งต้องตรวจอย่างละเอียด แต่ก็ถือว่าน่าเสียดายมากเพราะ ชลชาติ คือนักสปีดสเก็ตมือ 1 ของไทยในเวลานี้


ด้าน “ไปร์ท” จิราวัฒน์ ผลกาจ ที่ต้องเปลี่ยนตัวลงมาเล่นแทน เปิดเผยว่า พอตนเห็น ชลชาติ เสียหลักไปชนบอร์ดแล้วลุกไม่ไหว ตอนนั้นตนก็รีบไปวอร์มร่างกายเตรียมตัวทันที ซึ่งทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะเราซ้อมกันมาทุกคนและทุกคนก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบวันนี้

ขณะที่ “มีนา” ธนัชญา ฉัตรไธสง นักสปีดสเก็ตหญิง เปิดเผยว่า ภูมิใจกับทีมในวันนี้ ส่วนตัวแล้วก็อยากคว้าเหรียญทองให้ได้ทุกอีเว้นท์ เพราะวันที่ 19 ธ.ค.นี้จะต้องลงแข่ง 3 อีเว้นท์คือ ระยะ 500 เมตร, ระยะ 1,500 เมตร และ ทีมผลัดหญิง 3,000 เมตร

สำหรับในวันที่ 19 ธ.ค.2568 จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งซีเกมส์ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 6 เหรียญทอง คือ ระยะ 500 เมตรชาย, ระยะ 500 เมตรหญิง, ระยะ 1,500 เมตรชาย, ระยะ 1,500 เมตรหญิง, ทีมผลัด 5,000 เมตรชาย และ ทีมผลัด 3,000 เมตรหญิง โดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.50 น.เป็นต้นไป ที่อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง


ทัพสปีดสเก็ตไทยคว้าทองผลัดผสมชายหญิงซีเกมส์
ทัพสปีดสเก็ตไทยคว้าทองผลัดผสมชายหญิงซีเกมส์
ทัพสปีดสเก็ตไทยคว้าทองผลัดผสมชายหญิงซีเกมส์
ทัพสปีดสเก็ตไทยคว้าทองผลัดผสมชายหญิงซีเกมส์
กำลังโหลดความคิดเห็น