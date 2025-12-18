ทัพสปีดสเก็ตไทยคว้าทองผลัดผสมชายหญิงซีเกมส์

การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้ง ที่อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง รอบชิงชนะเลิศประเภทผลัดผสมชายหญิง 2,000 เมตร ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการชิงชัยรายการนี้ในศึกซีเกมส์
โดยก่อนการแข่งขัน “เอ็ม” ชลชาติ ตะพรม นักสปีดสเก็ตความหวังไทยที่ลงแข่งระยะ 500 รอบรองชนะเลิศ เสียหลักชนบอร์ดสนามอย่างจัง ทำให้บาดเจ็บที่ขา ไม่สามารถลงช่วยทีมผลัดได้ ทำให้ทีมเอาตัวสำรองอย่าง “ไปร์ท” จิราวัฒน์ ผลกาจ ลงสนามผนึกกำลังกับ “ปังย่า” อติญา เจิมแพทย์จรรยา และ คู่พี่น้องฉัตรไธสง “มีนา-ธนัชญา” กับ “สมาร์ท-ธนัชชา”
ผลปรากฏว่าทีมสปีดสเก็ตไทยทั้ง 4 คนโชว์ทีมเวิร์คที่ซ้อมกันมาอย่างดีสลับตัวกับอย่างเนียนกริบ และยังมีความเร็ววิ่งนำแบบม้วนเดียวจบ ทำเวลาได้ 2.54.442 นาที คว้าเหรียญทองไปครอง และยังถือเป็นเหรียญทองเอาฤกษ์เอาชัยให้กับทัพสปีดสเก็ตไทย ส่วนเหรียญเงินเป็นของ อินโดนีเซีย และ เหรียญทองแดง เป็นของ สิงคโปร์
หลังเกม “ดร.เก๋” ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์กีฬาสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ เปิดเผยว่า เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของซีเกมส์เนื่องจากบรรจุอีเว้นท์นี้เป็นครั้งแรก รู้สึกดีใจมากที่นักกีฬาเราทำสำเร็จและยังเป็นอีเว้นท์ที่เราตั้งความหวังไว้มาก ส่วน ชลชาติ ที่บาดเจ็บนั้นก็ต้องเช็กกับทีมแพทย์อีกครั้งต้องตรวจอย่างละเอียด แต่ก็ถือว่าน่าเสียดายมากเพราะ ชลชาติ คือนักสปีดสเก็ตมือ 1 ของไทยในเวลานี้
ด้าน “ไปร์ท” จิราวัฒน์ ผลกาจ ที่ต้องเปลี่ยนตัวลงมาเล่นแทน เปิดเผยว่า พอตนเห็น ชลชาติ เสียหลักไปชนบอร์ดแล้วลุกไม่ไหว ตอนนั้นตนก็รีบไปวอร์มร่างกายเตรียมตัวทันที ซึ่งทีมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะเราซ้อมกันมาทุกคนและทุกคนก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบวันนี้
ขณะที่ “มีนา” ธนัชญา ฉัตรไธสง นักสปีดสเก็ตหญิง เปิดเผยว่า ภูมิใจกับทีมในวันนี้ ส่วนตัวแล้วก็อยากคว้าเหรียญทองให้ได้ทุกอีเว้นท์ เพราะวันที่ 19 ธ.ค.นี้จะต้องลงแข่ง 3 อีเว้นท์คือ ระยะ 500 เมตร, ระยะ 1,500 เมตร และ ทีมผลัดหญิง 3,000 เมตร
สำหรับในวันที่ 19 ธ.ค.2568 จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งซีเกมส์ มีการชิงชัยทั้งสิ้น 6 เหรียญทอง คือ ระยะ 500 เมตรชาย, ระยะ 500 เมตรหญิง, ระยะ 1,500 เมตรชาย, ระยะ 1,500 เมตรหญิง, ทีมผลัด 5,000 เมตรชาย และ ทีมผลัด 3,000 เมตรหญิง โดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.50 น.เป็นต้นไป ที่อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง