PUMA x Aston Martin Aramco Formula One™ Team คอลเล็กชันที่ออกมาเพื่อเติมความร้อนแรงให้สตรีทแฟชั่น

PUMA แบรนด์กีฬาระดับโลก และทีม Aston Martin Aramco Formula One™ Team ภูมิใจนำเสนอคอลเล็กชันที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ (Select Collection) คอลเล็กชันแฟนแวร์ที่รวมเอาความประณีตทางเทคนิคเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกวัน คอลเล็กชันนี้เฉลิมฉลองเหล่าฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังที่มักไม่ถูกกล่าวถึง กับเสื้อผ้าสปอร์ตแวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหว ความสบาย และสไตล์สำหรับแฟนๆ
คอลเล็กชันนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่าง PUMA และ Aston Martin Aramco Formula One™ Team ซึ่งความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนคุณค่าร่วมกันด้านนวัตกรรม งานฝีมือ และการออกแบบร่วมสมัย คอลเล็กชันได้สะท้อนจิตวิญญาณดังกล่าวด้วยการผสานความเชี่ยวชาญของ PUMA ด้านเครื่องแต่งกาย เข้ากับสุนทรียภาพอันประณีตของ Aston Martin Aramco เพื่อสร้างสรรค์ไอเท็มที่เข้าถึงใจแฟนๆ ได้ทั้งในและนอกสนามแข่ง คอลเล็กชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพาเอาความร้อนแรงบนสนามแข่งสู่สตรีทสไตล์แฟชั่น เปลี่ยนสมรรถนะที่ได้แรงบันดาลใจจากมอเตอร์สปอร์ตให้กลายเป็นสไตล์สตรีทที่โดดเด่น ที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตจริง
คอลเล็กชันที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษนี้ ตีความชุดทำงานสไตล์ดั้งเดิมขึ้นมาใหม่ ผ่านมุมมองของการออกแบบเชิงสมรรถนะ ทุกชิ้นมีทั้งฟังก์ชัน ความทนทาน และสไตล์ที่ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ ไอเท็มเด่นประกอบด้วย Jacket และ Pants, Full-Zip Hoodie รวมถึงรองเท้ารุ่นไอคอนอย่าง PUMA Speedcat ที่ถูกนำกลับมาตีความใหม่เพื่อแฟนๆ และสายสตรีทแวร์ ด้วยวัสดุเชิงเทคนิค การตัดเย็บที่แม่นยำ และดีเทลที่เน้นประสิทธิภาพ ทุกชิ้นถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่โฉบเฉี่ยวภายในเมือง หรือระหว่างการเดินทาง
นอกเหนือจากสไตล์และฟังก์ชัน คอลเล็กชัน PUMA x Aston Martin Aramco Formula One™ ยังเป็นการระลึกถึงผู้คนในวงการแข่งรถ ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาสมรรถนะสูง ที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ช่างเทคนิค ไปจนถึงทีมสนับสนุนการแข่งขัน เสื้อผ้า รองเท้าทุกชิ้นของ PUMA ได้แรงบันดาลใจจากชุดทำงานที่เต็มไปด้วย ความทุ่มเท และแรงผลักดันที่ไม่ย่อท้อ พร้อมถ่ายทอดคุณค่าเหล่านี้ออกมาเป็นเครื่องแต่งกายในคอลเล็กชันพิเศษนี้
PUMA x Aston Martin Aramco Formula One™ Team Select Collection วางจำหน่ายแล้วที่ร้าน PUMA ที่ร่วมรายการ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ PUMA.com
