ภาคต่อน่าลุ้นที่ต้องจับตามมอง / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ควันหลงหลังจบศึกใหญ่ ONE 173 ณ อาริอาเกะ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ซุปเปอร์บอน แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต แสดงให้เห็นถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมอีกครั้ง เมื่อบุกชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาอากิ โนอิริ ถึงในบ้าน รักษาบัลลังก์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยมีคู่ปรับเก่าที่อาจเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปกำลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิด
แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง มารัต กริกอเรียน นักสู้จอมอึดจากอาร์เมเนีย ที่เอาชนะ รูคิยะ อันโปะ ได้อย่างเหนือชั้นในรายการเดียวกัน โดย มารัต เคยพลาดท่าแพ้ให้กับ ซุปเปอร์บอน ในสองไฟต์หลังที่ดวลกันใน ONE ซึ่งเจ้าตัวแสดงความมุ่งมั่นอยากล้างแค้นแชมป์โลกชาวไทยเต็มที่ และหวังว่าศึกภาค 4 ของทั้งคู่ต้องเกิดขึ้นหากโอกาสเหมาะสม
นาดากะ ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต คนแรกในประวัติศาสตร์ และบวกสถิติชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 40 โดยแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำ และไหวพริบอันเหนือชั้น เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เหนือ หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา
เกจิหลายสำนักมองว่าคนที่คู่ควรก้าวขึ้นมาท้าชิงเข็มขัดเส้นนี้คือ ทรงชัย น้อยเกียรติทรงฤทธิ์ แม้ในปี 2566 นาดากะ จะเคยชนะทีเคโอยกสามมาได้ที่กรุงโตเกียว แต่ตอนนี้ตัวของ ทรงชัยน้อย พัฒนาฝีมือขึ้นมามาก และแทบจะไร้เทียมทานในรายการของ ONE โดยครองสถิติ 10-1 ซึ่งเป็นการชนะน็อกเอาต์ทั้งหมด 4 ครั้ง
ข้ามฟากมาฝั่ง MMA คริสเตียน ลี แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต และรุ่นเวลเตอร์เวต ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์ บวกสถิติคว้าชัยมากที่สุด (18 ครั้ง) ใน ONE ด้วยการเอาชนะทีเคโอยกสองเหนือ อาลิเบก ราซูลอฟ จากตุรกี รักษาเข็มขัดรุ่นไลต์เวต
โดยในงานแถลงข่าวหลังจบศึก ONE 173 คริสเตียน ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่า ในไฟต์ถัดไปตนต้องการป้องกันเข็มขัดรุ่นเวลเตอร์เวต ซึ่งถือเป็นข่าวดีของ โรแบร์โต โซลดิก จอมแกร่งจากโครเอเชียที่รอโอกาสนี้มานาน หลังจากเอาชนะ ดากี อาร์สลานาลิเอฟ ยอดนักสู้จากตุรกี มาได้ในศึก ONE 171
ชัยชนะดังกล่าวทำให้ โรแบร์โต ได้ชื่อว่าเป็นคู่ต่อสู้คนแรก และคนเดียวที่สามารถปิดเกมไวเอาชนะ ดากี ผู้ไม่เคยถูกน็อกมาก่อนตลอดเส้นทางอาชีพนักสู้ MMA ดังนั้น เขาจึงถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะได้ท้าชิงเข็มขัดรุ่นเวลเตอร์เวตจาก คริสเตียน ที่เคยเอาชนะ ดากี ด้วยใบคะแนนเท่านั้น
ขณะที่คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ก็น่าจะดุเดือดมิใช่น้อย เมื่อมีการปะทะคารมผ่านโซเชียลกันอยู่เรื่อยๆ ระหว่าง ยูกิ โยซะ และ นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ทั้งคู่ต่างเก็บชัยได้อย่างน่าประทับใจใน ONE 173 โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือการแย่งเข็มขัดจาก โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี มาให้ได้
ดังนั้น การวัดฝีมือกันเองก่อนระหว่าง ยูกิ และนาบิล จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินว่าใครควรได้รับโอกาสเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไป โดย ยูกิ แสดงความยอดเยี่ยมให้เห็นมาแล้ว ด้วยการเอาชนะ ซุปเปอร์เล็ก ขณะที่ นาบิล เองก็จัดการโค่น ฮิโรมิ วาจิมะ อดีตแชมป์ K-1
ทางฝั่งของมวยหญิงก็น่าสนใจ คานะ โมริโมโตะ นักสู้สาวขวัญใจชาวญี่ปุ่น อดีตแชมป์ K-1 สยบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเธอ ด้วยการโค่น แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต 3 กติกา ที่สลัดอาการเจ็บหวนคืนสังเวียนรอบ 2 ปี ได้อย่างสวยงาม ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต
ส่งผลให้ คานะ เพิ่มสถิติเป็น 24-6 ตลอดอาชีพ เรียกความมั่นใจได้พอประมาณ โดยอาจมีแนวโน้มได้รีแมตช์กับ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต คนปัจจุบัน หลังจากแพ้คะแนนเอกฉันท์ ชวดเข็มขัดมาครองอย่างน่าเสียดาย ในศึก ONE 172
แน่นอนว่าการเจอกันภาค 2 จะเป็นการพิสูจน์ว่า คานะ ที่ปรับสไตล์การชกได้ดุดันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไฟต์ที่ผ่านมา จะเอาชนะความแม่นยำทางเทคนิคของ เพชรจีจ้า หรือราชินีคิกบ็อกซิ่งชาวไทยจะรักษาบัลลังก์ต่อไป ซึ่งเป็นคู่ที่น่าดูไม่แพ้กัน
สำหรับ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม เพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาด ชนะ TKO เหนือคู่แข่งในการชกกติกามวยไทย ศึก ONE Fight Night 38 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมาอีกด้วย