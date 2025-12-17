'ทิพย์-หญิง'แชมป์ปิงปองหญิงคู่ซีเกมส์ 4 สมัยติด

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68 ชิง 3 เหรียญทองในประเภทคู่ผสม, หญิงคู่ และ ชายคู่
ทัพนักกีฬาไทยสามารถฝ่าด่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในประเภทหญิงคู่ ที่น่าชื่นชมกว่านั้นคือสามารถเข้ามาชิงชนะเลิศกันเองของคู่ไทยทั้งสองคู่ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง กับ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร คู่มืออันดับ 1 ของไทย เป็นคู่มืออันดับ 14 ของโลก สองสาวเป็นเจ้าของเหรียญทองประเภทหญิงคู่ซีเกมส์ 3 สมัยหลังสุด โดยเอาชนะ คาเรน ลีน กับ ตี่ ไอ ซิน ของมาเลเซียมาได้ในรอบรองฯ 3-2 เกม ปะทะกับผู้ท้าชิง "บัว" จิณห์นิภา เสวตรบุตร กับ "แตงโม" ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน สองเพื่อนร่วมทีมชาติไทยที่โค่นคู่มือ 1 ของสิงคโปร์ แซร์ หลิน เคียน กับ ลอย มิง หยิง 3-1 เกม
แม้ความกดดันของทั้งสองฝั่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่ายามดวลกับต่างชาติ แต่ทั้งคู่ก็ใส่กันเต็มที่ไม่ได้ออมมือกันโดยเฉพาะคู่ของ จิณห์นิภา กับ ธมลวรรณ ที่หวังถึงเหรียญทองสักครั้ง ทว่าเกมการดวลกันยังคงเป็นคู่สองสาวมืออันดับ 14 ของโลกที่แกร่งกว่า เป็นฝ่ายตบเอาชนะเพื่อนร่วมทีมชาติไปได้ 3-0 เกม (11-2, 11-9, 11-7) อรวรรณ และ สุธาสินี ผสานพลังกันผงาดคว้าเหรียญทองประเภทหญิงคู่เทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ได้เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ได้หนแรกเมื่อปี 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และถือเป็นเหรียญทองที่ 2 ของทัพเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยในศึกซีเกมส์ปีนี้หลังเพิ่งกระชากเหรียญทองประเภททีมหญิงมาได้เมื่อ 3 วันก่อน ส่วน จิณห์นิภา กับ ธมลวรรณ ได้เหรียญเงินปลอบใจ
ด้านประเภทชายคู่ "บอล" ภาคภูมิ สงวนสิน กับ "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ของไทยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ก่อนพ่ายให้กับคู่ของ จาเวน ชุง กับ หว่อง คี่ เฉิน ของมาเลเซีย 0-3 เกม คู่หนุ่มไทยได้เหรียญทองแดง ส่วนประเภทคู่ผสมของไทย "เป็ด" ศรายุทธ ตันเจริญ กับ "การ์ตูน" วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน ตกรอบรองชนะเลิศ แพ้ให้กับ หว่อง คี่ เฉิน กับ ตี่ ไอ ซิน ของมาเลเซีย 1-3 เกม ศรายุทธ กับ วรรณวิสาข์ ได้เหรียญทองแดง สำหรับทัพปิงปองไทยยังเหลือโปรแกรมในประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวให้แข่งขันในอีก 2 วันหลังจากนี้ โดยจะรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.68 เวลา 18.00 น.
หลังแข่งขัน “ทิพย์” อรวรรณ กล่าวว่า รอบชิงวันนี้ไม่ได้มีความกดดันอะไรมาก เท่ากับรอบรองฯ เพราะพบกับทีมไทยด้วยกันเอง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมกัน เรามีความดีใจและแฮปปี้อยู่แล้วที่มาเจอกันในรอบชิง ยิ่งป้องกันแชมป์ได้ด้วย ก็แฮปปี้ขึ้นไปอีก โดยก่อนเกมก็มีการพูดคุยสนุกสนานกัน แต่ในการแข่งขันเราก็เต็มที่
"ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่แชมป์ 4 สมัยติด ไม่รู้ว่ามีใครเคยทำได้หรือไม่ เราแค่คิดว่าพยายามทำให้เต็มที่ เป็นชาลเลนจ์ของตัวเราเองทั้งคู่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้มาก"
ส่วน “หญิง” สุธาสินี กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไร เพราะการเข้าชิงกันเอง ยังไงทีมชาติไทยก็ได้เหรียญทองอยู่แล้ว ก็พยายามสู้กันเต็มที่ ส่วนประเภทเดี่ยว ที่รออยู่จากนี้ ก็เป็นอะไรที่ต่างกันกับประเภทคู่ที่มีเพื่อนช่วยประครองตัวเรา แต่ประเภทเดี่ยวต้องโฟกัสให้มากขึ้น เพราะเราอยู่ในสนามคนเดียว ต้องศึกษาเกมให้ดี ในการเจอกับคู่แข่งแต่ละประเทศ ฝากแฟนชาวไทยเป็นกำลังใจให้ด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่สำคัญมาก
ขณะที่คู่เหรียญเงิน “บัว” จิณห์นิภา และ “แตงโม” ธมลวรรณ กล่าวร่วมกันว่า ถือว่าเกินเป้ามากๆ ที่ได้เข้ามาชิงเหรียญทอง เพราะกดดันตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้ว ดีใจที่คว้าเหรียญมาได้