ชวนชม ‘EPL’ ลีกสูงสุดเมืองผู้ดี นัด 17

สื่อระดับโลก เจ้าของนโยบาย Play with FUN, be FUN ชวนแฟนกีฬาชาวไทยติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงวันที่ 20-23 ธันวาคมนี้ โดยเป็นนัดที่ 17 ของลีกสูงสุดอังกฤษแล้ว
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 17
คืนวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025
19:30 น. - นิวคาสเซิล พบ เชลซี
22:00 น. - บอร์นมัธ พบ เบิร์นลี่ย์
22:00 น. - วูล์ฟส์ พบ เบรนท์ฟอร์ด
22:00 น. - แมนฯ ซิตี้ พบ เวสต์แฮม
22:00 น. - ไบรท์ตัน พบ ซันเดอร์แลนด์
00:30 น. - สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล
03:00 น. - เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซน่อล
03:00 น. - ลีดส์ พบ คริสตัล พาเลซ
คืนวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2025
23.30 น. - แอสตัน วิลล่า พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
คืนวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2025
03:00 น. - ฟูแล่ม พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
คืนวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025 เวลา 19:30 น. - นิวคาสเซิล พบ เชลซี
ทัพ ‘สาลิกาดง’ เพิ่งบุกไปแพ้ ‘แมวดำ’ ในเกมดาร์บี้แมตช์เมื่อสัปดาห์ก่อน และมาเจองานหนักต่อเนื่องกับ ‘สิงห์บลู’ ที่เปิดรังเอาชนะ ‘ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน’ มาได้ เกมนี้ออกได้สามหน้า และน่าจะมีใบเหลือง ใบแดงกระจายแน่นอน
คืนวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2025 เวลา 00:30 น. - สเปอร์ส พบ ลิเวอร์พูล
พลพรรค ‘หงส์แดง’ กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง หลังชนะสองเกมรวดเหนือ อินเตอร์ มิลาน และ ‘นกนางนวล’ ชนิดเก็บคลีนชีท ไม่เสียประตูทั้งสองเกม เพราะฉะนั้นความมั่นใจมาเต็มแน่ ๆ ขณะที่ ‘ไก่เดือยทอง’ อาการหนักไม่น้อย หลังพ่าย ‘เจ้าป่า’ 0-3 แบบสู้กันไม่ได้ และ โธมัส แฟรงค์ กุนซือใหญ่ต้องจัดหนัก ไม่งั้นอาจจะตกงานได้ในเร็ววัน
คืนวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2025 เวลา 23.30 น. - แอสตัน วิลล่า พบ แมนฯ ยูไนเต็ด
วิลล่า คือทีมที่ผลงานดีที่สุดในลีกในเวลานี้ หลังชนะ 9 เกมรวดในทุกรายการแบบสุดยอด ทางด้าน ยูไนเต็ด ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ และกำลังทำอันดับลุ้นท็อปโฟร์ให้ได้ แม้ล่าสุดจะเจ๊ามาก็ตาม ดังนั้นเกมนี้ 5 ดาวแน่นอน และคงจบลงที่การแบ่งแต้มแบบสุดมันส์ สุดเดือด