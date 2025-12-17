ยกน้ำหนักไทยคว้ารวม 9 ทอง ศึกซีเกมส์ 2025

พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย แสดงความพอใจในภาพรวมของการจัดกีฬายกน้ำหนักในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกัน ทางสมาคมฯ ได้ส่งทีมจอมพลังแข่งขันยกน้ำหนักกาตาร์คัพ 2025 ส่งท้ายปี ซึ่งคณะมีกำหนดการเดินทางในวันที่ 17 ธันวาคม 2568
“บิ๊กต้อย” พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2568 ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ว่าเป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีข้อบกพร่องบางจุด แต่ก็พร้อมน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไข ที่สำคัญขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ทุ่มเทกันมาตลอดทั้งปี เหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ดูแลทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มที่
บทสรุปผลงานของนักยกน้ำหนักไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ทีมไทยคว้าเหรียญรางวัลไปทั้งสิ้น 9 เหรียญทองจาก สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง, นางสาวสุรัสวดี ยอดสาร รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง, นางสาวภัทรธิดา วงษ์สิงห์ รุ่น 69 กิโลกรัมหญิง, นางสาวชลิดา เที่ยงดี รุ่น 77 กิโลกรัมหญิง , นางสาวดวงอักษร ใจดี รุ่น +77 กิโลกรัมหญิง, จ่าตรี ธีรพงศ์ ศิลาชัย รุ่น 60 กิโลกรัมชาย (ทำลายสถิติโลกและเอเชีย ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 173กก.) ,นายปัฐษพงษ์ ทองสุก รุ่น 65 กิโลกรัมชาย, จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา รุ่น 71 กิโลกรัมชาย (ทำลายสถิติโลกและเอเชีย ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 95 กก./ ทำลายสถิติโลกและเอเชีย น้ำหนักรวม 374 กก.) และ ศรัท สุ่มประดิษฐ รุ่น 94 กิโลกรัมชาย
2 เหรียญเงินจาก ธรรญธร สุขข์เจริญ รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง และ รุ่งสุริยา โยธะพล รุ่น +94 กิโลกรัมชาย
3 เหรียญทองแดง จาก นางสาวธนพร แซ่เตีย รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง, จ่าเอก ณัฐวุฒิ สืบสวน รุ่น 79 กิโลกรัมชาย และนายวรพตร นาสุริวงศ์ รุ่น 88 กิโลกรัมชาย
หลังจบการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สมาคมฯ เตรียมส่งจอมพลังไทย จำนวน 5 คนไปร่วมแข่งขันยกน้ำหนักกาตาร์คัพ 2025 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย นางสาวเขมิกา กำเนิดศรี นักกีฬาหญิงรุ่น 48 กิโลกรัม, นางสาวณัฐชา แก้วน้อย นักกีฬาหญิง รุ่น 53 กิโลกรัม ,นางสาวสุพัชนินทร์ คำแหง นักกีฬาหญิงรุ่น +86 กิโลกรัม, อส.ทพ.ธีระวัตร รัตน์เพชร นักกีฬาชายรุ่น 71 กิโลกรัม และนายประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะ นักกีฬาชายรุ่น 94 กิโลกรัม ขณะที่ทีมผู้ฝึกสอน ได้แก่ จ่าเอกหญิง สายพิณ เดชแสง ,นายสุทธิพร วัฒนากสิกรรม และนายเฉลิมพล มวยมั่น โดยมีพลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ กรรมการและประธานฝ่ายเตรียมนักกีฬา ในฐานะผู้จัดการทีม อนึ่งคณะนักกีฬาชุดนี้ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR835 เวลา 18.55 น.