"มวยไทย" กวาด 11 ทอง รวมไหว้ครู ปิดฉากซีเกมส์ "บุญส่ง" เสียดายน่าโกยได้มากกว่านี้

การแข่งขันมวยไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ที่เวทีลุมพินีเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขัน 15 รุ่น มีผลดังนี้
รุ่น 45กก.ชาย กฤตนู สลัดแก้ว หรือบางคล้าน้อย ร่มเกล้าสนุกเกอร์ ชนะคะแนน ไทรอน จัมโบริลโล่ จากฟิลิปปินส์
รุ่น 45กก.หญิง อริศรา นุ่นเอียด หรือ มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า แพ้คะแนน อิสไลย์ เอริก้า โมโบกาว จากฟิลิปปินส์
รุ่น 48กก.ชาย ศุภณัฐ เพชรรักษ์ หรือ โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะคะแนน ดวง ดูดเบา จากเวียดนาม
รุ่น48กก.หญิง นิรชา ตังจิว หรือ เสน่ห์งาม ศิษย์กำนันเชษฐ์ ชนะคะแนน อีวา อนาทตาเซีย วอร์เรน จากมาเลเซีย
รุ่น 51กก.หญิง กุลณัฐ อ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ ชนะคะแนน นูร์ อมิชา บินติ อัสริลซาล จากมาเลเซีย
รุ่น 54กก.ชาย ธงชัย หัวนาค หรือ เขี้ยวพรัญชัย แพ้คะแนน วอสซอฟ บิน รูมิจจาม จากมาเลเซีย
รุ่น54กก.หญิง นิราวรรณ ตังจิว หรือ เสน่ห์จันทร์ เครื่องดื่มหมีคอมมานโด ชนะคะแนน จินนี่ เถา จากสิงคโปร์
รุ่น57กก.ชาย ศุภกร ศิริลุน หรือ อรรถชัย กีล่าสปอร์ต แพ้คะแนน มูฮัมหมัด นิเคล กาซาลี่ จากมาเลเซีย
รุ่น 57กก.หญิง แก้วฤดี คำถากะปุ่ม หรือจอมยุทธเหยิน สุราษฎร์ยิม แพ้คะแนน ชิง เหงียนทิ จากเวียดนาม
รุ่น 60กก.ชาย ศักดิ์สิทธิ์ อาทิตย์สาม หรือ ยอดอีที ปตท.ทองทวี ชนะคะแนน โสกาน ไทปัญญาวง จากสปป.ลาว
รุ่น60กก.หญิง อารียา สาโหด หรือ เพชรตาปี สุราษฎร์ยิม แพ้คะแนน เหงียนทิ พวงหัว จากเวียดนาม
รุ่น63.5กก. ฤทัยพันธ์ ทรัพย์มณี หรือหยก พรัญชัย ชนะคะแนน มาน พันง็อก จากเวียดนาม
รุ่น 67 กก.ชาย อับดลมาเล็ก ทิ้งน้ำรอบ หรือ ธนูเพชร ว.สังข์ประไพ ชนะน็อก รัทซาสัก สุริยวงศ์ จากสปป.ลาว ยกแรก
รุ่น 71กก.ชาย ณรงค์ชัย ไชยทอง หรือเพชรสมหมาย ส.สมหมาย ชนะน็อก ตัว บังควาน จากเวียดนาม ยก2
รุ่น75กก. ทศพร เสาว์พะเนา หรือ เด่นพนม ท.พราน 49 ชนะผ่าน ตุง เหงียนทาน จากเวียดนาม
ส่วนการแข่งขันไหว้ครูในซีเกมส์ครั้งที่ 33 ชิง 2 เหรียญทอง พี่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา
ประเภทบุคคลหญิง เจีย จีเยน จากมาเลเซียทำคะแนน 9.33 คว้าเหรียญทอง ส่วน"น้องไอซ์"ธนวรรณ ทองดวง ได้ 9.20 ได้เพียงเหรียญเงิน เหรียญทองแดง เป็นของอินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์
ประเภทบุคคลชาย "โอเว่น" พิทยา ทิพย์ปราณี ทำคะแนนได้ 9.17 คว้าเหรียญทองเป็นครอง ขณะที่ เหรียญเงินเป็นของ อาเดนโต้ บริลเลี่ยน ของอินโดนีเซียได้ 9.03 ส่วนเหรียญทองแดง ได้แก่มาเลเซียและฟิลิปปินส์
โดย "โอเว่น" พิทยา ทิพย์ปราณี เปิดใจวาา "วันนี้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบไม่มีข้อผิดพลาด ก่อนแข่งมั่นใจ ถือว่าชิวมากในวันนี้ แม้ว่านักกีฬาอินโดจะทำได้ดีแต่ตนมั่นใจว่าทำได้แข็งแรงกว่า ขอบคุณพี่น้องจากและคุณครูที่อุดรฯที่ให้โอกาสตนมารับใช้ชาติในครั้งนี้"
ด้าน นอ.บุญส่ง นวลย่อง หัวหน้าสต๊าฟโค้ชทีมมวยไทยได้เผยว่า ตนเสียดายมาก มีคู่ตัดสินค้าสายตาบางคู่ ไม่เช่นนั้นเราน่าจะได้มากกว่า 10 เหรียญทองอย่างแน่นอน มาเจอในบ้านตัวเองแบบนี้ถือว่าน่าผิดหวังมาก ทำให้เป็นห่วงอนาคตของมวยไทยที่จะเข้าโอลิมปิก ถ้าตัดสินแบบนี้ก็คงจะเหนื่อย
สรุปผลงานของทีมนักมวยไทย รวมการไหว้ครู ได้ไปทั้งสิ้น 11 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง