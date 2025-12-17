“วิว” อัดอินโดฯเปิดขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอลส์, “หมิว” เฉือน “เมย์” “บาส-เฟม” พ่าย

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันมือ 2 ของโลกชาวไทย เปิดฉากศึกใหญ่ ศึกเวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 แมตช์ใหญ่ส่งท้ายปีแจ่ม ด้วยการต้อน โจนาธาน คริสตี้ มือ 5 ของโลกจากอินโดนีเซีย 2 เกมรวด ด้าน “หมิว” พรปวีณ์ เบียดชนะ “เมย์” รัชนก ในเกมแรกรอบแบ่งกลุ่ม หญิงเดี่ยว ส่วน “บาส-เฟม” พ่ายคู่ญี่ปุ่น
การแข่งขันแบดมินตัน เอชเอสบีซี บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันแรก โดยเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มเอ ซึ่ง "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ลงสนามพบกับคู่ปรับแกร่งจากอินโดนีเซียอย่าง โจนาธาน คริสตี้ มือ 5 ของโลก จากอินโดนีเซีย
เกมนี้ “วิว” กุลวุฒิ โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดัน คุมจังหวะเกมไว้ทั้งหมด ใช้ความแน่นอนและความเฉียบขาดเล่นงานคู่แข่งตั้งแต่ต้นจนจบ ก่อนจะเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 เกม 21-10, 21-14 เก็บชัยชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่ม สายเอ ได้ตามเป้า
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว สองสาวไทย “เมย์“ รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก เจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยว ซีเกมส์ 2025 โคจรมาทำศึกสายเลือดกับ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 6 ของโลก ซึ่งเกมนี้สู้กันถึงฎีกา ก่อนจะเป็น “หมิว” ที่เฉือนชนะไป 2-1 เกม 21-18, 14-21, 21-10 “หมิว” เก็บชัยเป็นการประเดิมลงเล่นในแมตช์แรกของสายบี
ส่วนประเภทคู่ผสม "บาส“ เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ ”เฟม“ ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 โลก ประเดิมสนามไม่สวย หลังพ่ายให้กับ ฮิโรกิ มิโดริกาวา และ นัตซึ ไซโตะ จากญี่ปุ่น คู่มือ 8 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 19-21 และ 18-21 ในการลงเล่นเกมแรกของสายเอ