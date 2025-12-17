กำแพงเพชรทำถึง สนามชากังราวแทบแตก ปลุกกระแสฟุตบอลเยาวชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดฟุตบอล KPP AMAZING FOOTBALL CUP วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลรายการ KPP AMAZING FOOTBALL CUP ณ สนามชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นาย ไผ่ ลิกค์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร และ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และร่วมเผยแพร่กีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนที่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬา และปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ ค่านิยม ให้มองเห็นถึงประโยชน์ของกีฬาในทางที่ดีขึ้น
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ถือเป็นการจัดงานแบบ (Sport Tourism) ที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว จากเมืองหลัก ไปสู่เมืองรองมากขึ้นตาม โครงการ ‘เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration’ ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา ซึ่งเรียกว่าเป็นการบูรณาการให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการเชิญทีมฟุตบอลขวัญใจอย่าง “หมอนทองวิทยา” มาดวลแข้งกับทีมเยาวชนท้องถิ่น “ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ (สมเด็จย่า)”
งานนี้มีแฟนบอลมากกว่าหมื่นคนแห่เข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างคับคั่ง ก่อนแมตช์ใหญ่มีการอุ่นเครื่องอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งฟุตบอลกระชับมิตรของรุ่นเด็ก U8, U10, ทีมฟุตบอลดารา vs ทีม VIP กำแพงเพชร พร้อมการแสดงเปิดงานและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
ครึ่งแรกนำก่อน! แต่ครึ่งหลังต้านไม่ไหว!
เสียงเชียร์ดังกระหึ่มเมื่อนักเตะลงสู่สนาม แฟนบอลถึงกับต้องลงมานั่งติดขอบสนามเพื่อชมความมันส์!
ครึ่งแรก: ทีม ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม นำไปก่อน 2 - 1 ทำเอา อ.สกล ต้องลุกขึ้นมายืนลุ้นลูกทีมหมอนทองที่ขอบสนาม
ครึ่งหลัง: ทีม หมอนทองวิทยา กลับมาทวงคืนประตูได้สำเร็จ จบเกมด้วยชัยชนะของทีมเยือน 4-2
ปิดท้ายด้วยพิธีมอบถ้วยรางวัลสุดอลังการ พร้อมพลุดอกไม้ไฟฉลองชัย สร้างความสุขและประทับใจให้กับแฟนบอลทุกคนในสนามอย่างแท้จริง!