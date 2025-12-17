“คีริน”​ ตั้งธงลงวิ่งมาราธอน ยันซีเกมส์ที่มาเลย์พร้อมช่วยทีมชาติไทย

หลังจากที่ คีริน ตันติเวทย์ นักวิ่งระยะไกลลูกครึ่งไทย-อเมริกัน วัย 28 ปี สร้างผลงานคว้า 3 เหรียญทองจากวิ่ง 1,500 เมตร, วิ่ง 5,000 เมตร และวิ่ง 10,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศเป็นเจ้าภาพ ส่งผลให้รวมแล้ว คีริน กวาดไปแล้วถึง 7 เหรียญทองจากการลงแข่งซีเกมส์ 3 สมัย
คีริน ตันติเวทย์ เปิดเผยว่า การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรครั้งนี้ยากกว่าวิ่ง 5,000 เมตรอีก และรู้สึกเหนื่อยมาก จากการวิ่ง 1,500 เมตรมีความมั่นใจว่าชนะ แต่วิ่ง 10,000 เมตรต้องโฟกัสตลอดเวลา คู่แข่งก็ค่อนข้างยาก ส่วนป้ายเบอร์ติดเสื้อที่มีปัญาหาคือเข็มกลัดมันหลุด ไม่รู้เหมือนกันทำไมหลุด ที่ผ่านมาก็เคยมีปัญหาแบบนี้เป็นปกติ พอป้ายมันหลุดก็เก็บไว้ในกางเกง
“คิดว่าเป็นเพราะทุกๆ คน และคุณพ่อช่วยเป็นโค้ชตลอดเวลา รวมทั้งครอบครัวที่มาเชียร์ในสนาม แฟนๆ ชาวไทยให้กำลังใจตลอดเวลา ถ้าไม่มีทุกคนตัวผมเองก็คงจะไม่ชนะ ตอนนี้หลังแข่งเสร็จแล้วก็อยากกินอาหารไทย ยังไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไร แต่ก็ชอบทั้งหมด และอยากกินของหวานอย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง”
คีริน กล่าวอีกว่า ส่วนการวางแผนหลังจากนี้ต้องคุยกับโค้ชก่อน ซึ่งก็อยากจะแข่งรายการมาราธอนในปีหน้า แต่ต้องแข่งฮาล์ฟ มาราธอน ก่อน ยังไม่รู้ว่าที่ไหน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวก็อยากจะมาราธอนรายการชิคาโก้ มาราธอน หรือนิวยอร์ก มาราธอน ซึ่งชิคาโก้เร็วกว่า แต่นิวยอร์กสนุกกว่า ใกล้บ้านคุณแม่ แต่ยังไม่ตัดสิน ส่วนซีเกมส์ครั้งหน้า ที่มาเลเซีย ยังคิดว่าจะมาร่วมชิงชัยด้วยเหมือนเดิม แต่ยังไม่รู้ว่าจะแข่งรายการไหนบ้าง