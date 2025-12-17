"เพชรสุพรรณ" โพสต์ตัดพ้อเหมือนถูกปล้นเหรียญทอง มวยไทยล็อคผลให้ "มาเลเซีย" แชมป์ 1 รุ่น

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ สำหรับกีฬามวย (มวยไทย) ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อ ฉลองชัย มีนิลดี หรือ เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง นักชกไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์ตัดพ้อถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้
โดย เพชรสุพรรณ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีโค้ชรายหนึ่ง (สืบทราบภายหลังว่าเป็นโค้ชชาวมาเลเซีย) มาบอกกับตนว่ารุ่นน้ำหนัก 51 กก.ชาย เขาจะล็อคผลให้ประเทศมาเลเซียได้เหรียญทอง หลังจากที่ตนพ่ายแพ้ให้นักชกฟิลิปปินส์ รอบตัดเชือก ส่วนอีกคู่นักชกมาเลเซีย เอาชนะเมียนมา ผ่านเข้ารอบชิงฯ
"ผมต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับ ความซวยมันเกิดกับผมเอง อุตส่าห์ตั้งใจซ้อมเพื่อซีเกมส์ครั้งสุดท้าย"
"สุดท้ายผมก็เหนื่อยฟรี (ก่อนอื่นผมขอระบายหน่อยครับ ก่อนชกมีโค้ชคนหนึ่งบอกกับผมว่า รุ่นน้ำหนัก 51 กก. ซึ่งตรงกับรุ่นที่ผมชก เขาจะล็อคผลให้ประเทศมาเลเซียได้เหรียญทอง ก็อย่างที่เห็นครับ)
ทั้งนี้ในไฟต์ที่ ฉลองชัย มีนิลดี เผยว่าในไฟต์ที่พ่ายแพ้ให้กับยาเซย์ ราฟาเอล จากฟิลิปปินส์ รอบตัดเชือกซีเกมส์ ตนมั่นมากว่าในยกที่ 2 และ 3 ทำได้ดีกว่าแน่นอน แต่สุดท้ายกลายเป็นคู่แข่งที่ได้รับการชูมือแทน
สำหรับกีฬามวย (มวยไทย) ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นักชกชาวไทย ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้มากถึง 16 จาก 17 รุ่น ที่จัดการแข่งขันทั้งชาย-หญิง มีเพียง ฉลองชัย มีนิลดี หรือ เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง เท่านั้นที่ตกรอบ 4 คนสุดท้าย ได้เหรียญทองแดง