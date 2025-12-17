ท็อปสมัครเล่นหญิงโลกร่วมสู้ศึก วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่นิวซีแลนด์

ยอดนักกอล์ฟสมัครเล่นสาวของโลกนำทัพผู้เล่นระดับแถวหน้าของภูมิภาคลงสู้ศึกกอล์ฟสมัครเล่นรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ณ สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ศกหน้า ด้านสาวไทยลงชิงชัย 5 คนนำโดย ปริม ปราชญ์นคร เจ้าของสองเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33
กอล์ฟวีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ ที่ประเทศนิวซีแลนด์ครั้งนี้ จะเป็นการประชันฝีมือของนักกอล์ฟสมัครเล่น 84 คนจาก 28 ประเทศ โดยเป็นผู้เล่นจากท็อป 50 ของโลก 13 คน และใน 100 อันดับแรกของโลก 26 คน นำทัพโดย โอซู มิน นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ 12 ของโลกจากเกาหลีใต้ และริแอนน์ มาซิลี่ มืออันดับ 15 ของโลกจากฟิลิปปินส์ และเจเน็ธ หว่อง แชมป์ปี 2025 ที่เวียดนามจากมาเลเซีย ที่ยืนยันพร้อมกลับมาป้องกันแชมป์
โดย ริแอนน์ มาซิลี่ นักกอล์ฟวัย 18 ปี จะลงแข่งขันกอล์ฟดับเบิ้ลยูเอเอพี เป็นครั้งที่ 6 โดยผลงานที่ผ่านมาติดใน 5 อันดับแรกสองครั้ง ขณะเดียวกันยังมีนักกอล์ฟคนอื่นๆ ที่จะลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่ 6 เช่นกัน ได้แก่ วิเวียน ลู ความหวังของเจ้าถิ่นนิวซีแลนด์, อิเนซ ซินยี อิง จากสิงคโปร์ และโรนาตา ฮาเวิร์ด จากหมู่เกาะคุก ที่เพิ่งกลับลงสนามแข่งขันอีกครั้งหลังหยุดพักไปเพื่อให้กำเนิดลูกคนแรก
สำหรับนักกอล์ฟจากประเทศไทยลงชิงชัย 5 คน นำโดย ปริม ปราชญ์นคร ที่เพิ่งคว้าสองเหรียญทองจากประเภทบุคคลและทีมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมด้วย กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล เหรียญเงินบุคลลหญิง และ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ มือสมัครเล่นอันดับ 30 ของโลก รวมถึง ภิมพิศา สีสุธรรม และนิชา กันภัย
ปริม ปราชญ์นคร ซึ่งจบอันดับ 33 ร่วมในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วที่เวียดนาม กล่าวว่า “ดับเบิ้ลยูเอเอพีเป็นรายการใหญ่ของนักกอล์ฟสมัครเล่นเพราะแชมป์จะได้ไปเล่นรายการเมเจอร์ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น ปีนี้จะลงแข่งเป็นครั้งที่สาม แต่ผลงานสองครั้งที่ผ่านมาไม่ค่อยดี ปีนี้ได้พัฒนาตัวเอง จะพยายามทำเต็มที่ให้ดีที่สุด ส่วนตัวยังไม่เคยไปเล่นที่นิวซีแลนด์ แต่เท่าที่ค้นข้อมูลมาเหมือนว่าลมแรงและอากาศค่อนข้างหนาว ต้องไปฝึกตีกับลมแรงและปรับสภาพให้ชินกับอากาศที่หนาว หลังจากที่ได้สองเหรียญทองซีเกมส์ รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ตั้งเป้าว่าท็อปเท็นก็ถือว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นแชมป์เพราะอยากไปเล่นในรายการใหญ่ๆ”
ทางด้าน วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ มือสมัครเล่นโลกอันดับดีสุดของไทยในครั้งนี้ เผยถึงการลงแข่งขันดับเบิ้ลยูเอเอพีเป็นครั้งที่ 4 ว่า “กอล์ฟรายการนี้เป็นเวทีแข่งขันที่ดีมาก เพราะได้ลงเล่นกับนักกอล์ฟฝีมือดีจากประเทศต่างๆ และมีความสำคัญกับนักกอล์ฟสมัครเล่นได้มีโอกาสไปเล่นรายการเมเจอร์ การลงแข่งสามครั้งที่ผ่านมาได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆ รู้สึกมั่นใจและมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้ดีกว่าทุกๆ ครั้ง จากการลงเล่นรายการนี้รวมถึงการได้ไปเล่นรายการใหญ่อย่าง ออกัสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล วีเมนส์ อเมเจอร์ และกอล์ฟแอลพีจีเอรายการ เมย์แบงค์ แชมเปี้ยนชิพ ช่วยฝึกจิตใจทำให้ได้พัฒนาในส่วนที่บกพร่องของตัวเอง เพื่อนำไปใช้แข่งขันรายการดับเบิ้ลยูเอเอพีในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับเป้าหมายในครั้งนี้คือทำสกอร์อันเดอร์ให้มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา”
ขณะที่ โอ ซูมิน รองแชมป์ดับเบิ้ลยูเอเอพีครั้งล่าสุดที่เวียดนามเมื่อเดือนมีนาคม และแชมป์ประเภทบุคคลรายการควีน สิริกิตต์ คัพ 2025 จะนำทัพเพื่อนร่วมชาติอย่าง ฮง ซูมิน, หยาง ยุนซอ ซึ่งเข้าป้ายอันดับ 3 และ 4 ในศึกดับเบิ้ลยูเอเอพีที่ผ่านมา พร้อมด้วย พัค ซอจิน, คิม กุยบีน และพัค โบยุน ที่ต่างลุ้นสร้างชื่อเป็นนักกอล์ฟเกาหลีใต้คนแรกที่คว้าแชมป์รายการวีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ
ส่วนญี่ปุ่นมีนักกอล์ฟสมัครเล่นร่วมแข่งขันในครั้งนี้ 6 คน โดยผู้เล่น 5 คนอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก ด้านเจ้าภาพนิวซีแลนด์ นอกเหนือจาก วิเวียน ลู ยังมีผู้เล่นร่วมชิงชัยอีก 8 คน ซึ่งเป็นสถิติมากที่สุดในการแข่งขันกอล์ฟวีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ
ทั้งนี้แชมป์รายการนี้จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับเมเจอร์ 3 รายการในปี 2026 ได้แก่ รายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์ เซนต์แอนน์ส, รายการ อามุนดี เอวิยอง แชมเปี้ยนชิพ ที่ฝรั่งเศส และรายการเชฟรอน แชมเปี้ยนชิพ ที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงได้รับเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์รายการ ฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ, รายการไอเอสพีเอส ฮันดะ วีเมนส์ ออสเตรเลียน โอเพ่น และกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่อย่างศึก วีเมนส์ อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 123 และออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมส์ อเมเจอร์ อีกด้วย