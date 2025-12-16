เพื่อนใจสลาย-โพสต์ฟาด หลัง RoV สาวไทยถูกขับพ้นซีเกมส์ เซ่นปม “Tokyogurl” โกงแข่ง

“Givemeakiss” จอมคน พุ่มสีนิล หนึ่งในผู้เล่นทีมอีสปอร์ตไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 เพื่อนร่วมทีม “Tokyogurl” ณภัทร วราสินธ์ ออกมาเคลื่อนไหวต่อกรณีดราม่าใหญ่เขย่าวงการอีสปอร์ตไทยและกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ด้วยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค ร่ายถึงทีม RoV หญิงไทย ที่ถูกขับออกจาก “ซีเกมส์ 2025” เนื่องจาก Tokyogurl เพื่อนร่วมทีม ได้ทำผิดกฎร้ายแรง ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขันศึกซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 จนกลายเป็นเรื่องราวร้อนฉ่าที่ถูกพูดถึงอยู่ในโลกออนไลน์ ณ เวลานี้
ทั้งนี้ “Givemeakiss” จอมคน พุ่มสีนิล ระบุว่า “เสียใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะ พวกหนูพยายามกันมาหนักมากๆที่ผ่านมา เพื่อความฝันและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อคืนพวกหนูยังคงฟิตซ้อมกันต่อด้วยไลน์อัพที่ยังเหลืออยู่จนถึงดึกมากๆ ตอนนี้ใจหนูแหลกสลายสุดๆเลยค่ะ ท้ายที่สุดนี้หนูอยากขอโทษทุกคนนะคะ”
ด้าน Miralyyy หรือ สุลิลา เอี่ยมสุวรรณ อีกหนึ่งผู้เล่นทีมชาติไทยก็ได้โพตส์แถลงการณ์ผ่านไอจีสตอรี่พร้อมแคปชั่นสั้นๆเช่นกันว่า “ขอบคุณมากตลอด 6 เดือน ไปไหนก็ไป“