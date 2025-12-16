ส.กีฬาทางน้ำ รับเป็นเจ้าภาพเอเชียนเอจกรุ๊ป ในรอบ 10 ปี “โค้ชตึก” พอใจผลงาน “ว่ายน้ำ-ว่ายน้ำลีลา” ซีเกมส์

ฟาริด แฟททาเฮียน ผู้อำนวยการสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชีย และ พล.อ.สุพล จันทร์ผ่อง อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกันเซ็นสัญญาให้ไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอจกรุ๊ป 2026 โดยมี พล.ต.ดร.ธนนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคม และ “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยาน ที่สระว่ายน้ำ กกท.
นายธนาวิชญ์ โถสกุล เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเอจกรุ๊ป หรือ กีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ในรอบ 10 ปี โดยมี 4 กีฬาแข่งขันคือ ว่ายน้ำ, ว่ายน้ำลีลา, กระโดดน้ำ และ โปโลน้ำ ส่วนเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันก็จะยึดตามซีเกมส์เป็นหลักใช้ 3 สนามคือ สระว่ายน้ำ กกท. , สระว่ายน้ำ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และ สระว่าย ม.อัสสัมชัญ (เอแบค บางนา) ส่วนเรื่องที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษคือจำนวนนักกีฬาที่มากกว่าซีเกมส์ ตรงนี้จะต้องบริหารจัดการให้ดี
ในส่วนของซีเกมส์ที่มี 2 กีฬาภายใต้การบริการจัดการของสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ที่เพิ่งจบไป คือ ว่ายน้ำ ที่ทำได้ 5 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และ ว่ายน้ำลีลา (ระบำใต้น้ำ) ที่ทำได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง “โค้ชตึก” ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จว่า ว่ายน้ำลีลาก่อนที่ตนเข้ามาก็พบปัญหาหลาย ก็ต้องจัดการไปทีละอย่างๆ และยังให้นักกีฬาไปแข่งและซ้อมต่างประเทศ ส่วนในศึกซีเกมส์ก็ถือว่าเกินเป้าหมายเพราะเราหวังไว้แค่ 1 เหรียญทองจากประเภทคู่ผสม แต่เรากลับได้ถึง 2 เหรียญทอง และยังเป็นการเอาชนะสิงคโปร์ในประเภททีมหญิง ทำให้จบการแข่งขันไทยได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากประเภทคู่หญิง และ 1 เหรียญทองแดงจาก คู่ผสมอีก 1 คู่ที่ไทยส่งไป
ส่วนกีฬาว่ายน้ำที่เราตั้งเป้าไว้เท่าเดิมจากปีที่แล้วคือ 3 เหรียญทอง แต่มาหนนี้เราได้ถึง 5 เหรียญทอง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรายการที่เราตั้งเป้า แต่ก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่เกินเป้าหมายที่วางไว้ ต้องขอชื่นชมนักกีฬา โค้ช ที่ทุ่มเทจนทำให้ทัพว่ายน้ำไทยประสบความสำเร็จ หลังจากนี้ก็ยังมีโปโลน้ำ ที่เราตั้งเป้าไว้ 1 ทองจากประเภททีมหญิง, กระโดดน้ำ และปิดท้ายที่ว่ายน้ำมาราธอน
“หลังจากจบซีเกมส์ทางสมาคมก็จะทำการเตรียมเอเชียนเกมส์ 2026 ต่อทันที ตอนนี้มี โปโลน้ำทีมชายและทีมหญิง รวมถึง ว่ายน้ำลีลา ได้ผ่านคลอลิฟายเข้าร่วมเอเชียนเกมส์แน่นอนแล้ว ส่วนว่ายน้ำต้องขอดูสถิติอีกครั้ง และ กระโดดน้ำต้องลุ้นกันยาวๆ” นายธนาวิชญ์ กล่าว