“บิว” ยังไม่พับแผนชุบตัวที่อเมริกา เผยรอบใหม่มีคุยรายละเอียดบ้างแล้ว

"บิว" ภูริพล บุญสอน ลมกรดเจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 ยังไม่พับแผนบินเก็บตัวที่อเมริกา เผยมีพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องไว้บ้างแล้ว เพียงแต่รอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการเท่านั้น
"บิว" ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มวัย 19 ปี ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หลัง คว้า 3 เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร, 200 เมตร และ วิ่งผลัด 4x100 เมตร อีกทั้งยังทำลายสถิติทั้ง 3 รายการด้วย เปิดเผยถึงแผนในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสมาคมกรีฑาบ้างแล้ว
ภูริพล กล่าวว่า หลังจากจบศึกซีเกมส์ ก็จะได้โอกาสพักผ่อนช่วงสั้นๆ จากนั้นจะกลับมาซ้อมต่อในเดือนมกราคม 2026 เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมไปถึงเอเชียนอินดอร์ที่จีน ส่วนแผนการที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีอยู่ ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับอยู่ คิดว่าได้ไปแน่ๆแต่ต้องรอการยืนยันอย่าเป็นทางการอีกครั้งหลังจากนี้
"ส่วนตัวมองว่าการไปซ้อมต่างประเทศกับซ้อมในประเทศ ไม่เหมือนกัน ต่างกันทั้งสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม ความพร้อม ได้อะไรใหม่ๆไม่น่าเบื่อ เพราะเราซ้อมอยู่ที่ไทยมาตลอดก็จะเบื่อ การได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เป็นเรื่องที่ดี"
ภูริพล เผยถึง เจนทรี แบรดลีย์ เฮดโค้ชชาวอเมริกัน ว่า รู้สึกดีมากๆ ยอมรับว่าช่วงที่โค้ชมาแรกๆไม่มั่นใจในตัวโค้ชเท่าไหร่ เนื่องจากโปรแกรมที่โค้ชให้ซ้อมไม่คุ้นชินเท่าไหร่ ทำให้ยังมีคำถาม แต่โค้ชเองก็พยายามบอกทุกครั้งว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวเขา ก็เลยลองดูแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาดีแบบที่เห็น