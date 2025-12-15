โบว์ลิ่งแจงดราม่าประกบคู่ผิด ชี้สหพันธ์โบว์ลิ่งเอเชียจัดแข่งซีเกมส์ผิดพลาดทางเทคนิค

สมาคมโบว์ลิ่งฯ ชี้แจง สาเหตุการประกบคู่ผิด ในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโบว์ลิ่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเภทชายเดี่ยว จนต้องมาแข่งขันใหม่ เป็นเรื่องผิดพลาดทางเทคนิคของฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่เป็นหน้าที่ของ สหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชียโดยตรง แต่มีการแก้ไขให้ถูกกติกา เพื่อความโปร่งใส ทุกฝ่ายยอมรับ ไม่มีดราม่า
นางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการลงข่าวเรื่องฝ่ายจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประเภทชายเดี่ยว ประกบคู่ผิด ในรอบรองชนะเลิศ จนต้องมาแข่งขันกันใหม่นั้น ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เรื่องการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง เป็นหน้าที่การจัดการแข่งขันของฝ่ายจัดการแข่งขันของสหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชีย และ แดนนี่ แซนโตส เป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขัน ทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยมายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะเป็นหน้าที่จัดการแข่งขันของทางสหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชีย ที่มี วิเวียน หลิว ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของสหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชีย และ ไมเคิล ซีมัวร์ ซีอีโอ ของ สหพันธ์โบว์ลิ่งโลก มาร่วมเป็นผู้ตัดสิน
สำหรับกติกาการแข่งขันโบว์ลิ่งซีเกมส์ ครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้รูปแบบการแข่งขันของเอเชียน อินดอร์เกมส์ ที่จะคัด นักกีฬา 8 คน จากรอบแรกมาประกบคู่กัน คนชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ และคัดให้เหลือ 2 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ซีเกมส์ที่ผ่านมา จะแข่งพร้อมกันหมด ใครได้ที่ 1-2-3 ได้เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
นางสุวลัย เผยอีกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมาสาเหตุจริงๆ เป็นเรื่องความผิดพลาดทางเทคนิค เรื่องเกิดจากการจับคู่ผิด ตอนที่ฝ่ายคะแนนส่งชื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ชื่อที่ประกบคู่มาผิดจากกติกาที่กำหนดไว้ในตอนแรก มีการสลับคู่กัน ตอนที่แข่งรอบรองชนะเลิศไปแล้ว ด้วยความที่การแข่งขัน เดินไปตามโปรแกรม จึงไม่ได้มีการมาเช็คกติกาความถูกต้อง เนื่องจาก การแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งนี้ ปรับมาใช้กติกาแบบเอเชียนอินดอร์เกมส์ พอฝ่ายกติกาของสหพันธ์มาเช็คการประกบคู่แข่งขัน ถึงรู้ว่า การแข่งขัน สลับคู่กัน นักกีฬาลงแข่งผิดเลน ผิดหมายเลขที่ต้องเจอกัน
ถ้าการให้แข่งต่อจนจบการแข่งขัน น่าจะเสียหายกว่า การยุติการแข่งขันทั้งๆ ที่ยังแข่งไม่จบ และมีการอธิบายให้ นักกีฬาได้เข้าใจ เรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่ทำให้ไม่สามารถแข่งให้จบได้ จนต้องมาแข่งกันใหม่ตามคู่ที่ถูกต้อง การสั่งตัดจบการแข่งขันครึ่งเกมน่าจะดีกว่า พออธิบายให้นักกีฬา เข้าใจ คนในสนามผู้ชม ทุกคน ต่างเข้าใจกันหมด
“จริงๆ ถ้านักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ อยู่ในสนามก็ควรจะมาสอบถามสาเหตุก่อน ไม่ใช่ลงข่าวโดยเดาเอาเอง ควรจะมาสอบถามความจริงก่อน ไม่ใช่ให้เกิดความเข้าใจผิดไปถึงคนที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ”
ขณะที่ "โจ้" ญาณพล ลาภอาภารัตน์ นักกีฬาโบว์ลิ่ง เหรียญทองซีเกมส์ ได้ออกมาโพสต์แสดงความในใจผ่านทางเฟซบุ๊กว่า
"เรียนพี่ๆ นักข่าวสายกีฬาที่เคารพ เมื่อวานในการแข่งขันโบว์ลิ่งประเภทชายเดี่ยวมีการผิดพลาดทางเทคนิค และผมเห็นมีแต่ข่าวการจับสลากผิดคู่ในการแข่งขัน โดยบางช่อง บางสื่อ รายงานและขยี้แต่ในเรื่องของความผิดพลาดโดยไม่แม้แต่กระทั่งกล่าวถึงว่ามีนักกีฬาของเราได้เหรียญเงิน
ผมเข้าใจครับ ว่าเหรียญเงินซีเกมส์มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายสำหรับวงการกีฬาไทย แต่สำหรับโบว์ลิ่งแล้วมันสำคัญมากๆ โอลิมปิคก็ไม่มี เอเชียนเกมส์ก็โดนตัด อินดอร์เกมส์ก็ไม่จัด มันจะเหลืออะไรให้แข่งบ้างครับ
และนักกีฬาชุดนี้เป็นนักกีฬาน้องใหม่ หน้าใหม่เกือบยกชุด พวกน้องๆมันก็ต้องการกำลังใจ ให้ไปต่อครับ ยังไงก็ขอความเมตตากีฬาลูกเมียน้อยคนที่ 4 บ้างนะครับพี่ๆ"