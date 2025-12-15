"บิ๊กต้น" โพสต์ยาว ได้ 2 ทองซีเกมส์ในรอบ 18 ปี มอบแชมป์นี้เป็นกำลังใจให้ทหารชายแดน

"บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ช่วงเวลาแห่งความสุขและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยให้ทีมรักบี้ไทยทั้งชายและหญิงได้เหรียญทองซีเกมส์พร้อมกันในรอบ 18 ปี โดย "บิ๊กต้น" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว Kulthon Prachuabmoh ว่า "2 เหรียญทองอันมีค่า และมีความหมายอย่างยิ่ง ในทุกประเด็น สำหรับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ที่สำคัญและมีความหมาย มากกว่านั้น คือ ผมขอมอบความทรงคุณค่า ทั้ง 2 เหรียญ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย และ ทหารหาญ ตามเขตแนวชายแดน ที่กำลังทำหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศชาติอยู่ในเวลานี้ มีหลายเหตุผล ที่ผมต้องกล่าวอย่างนี้ เพราะเหตุผล ดังนี้คือ"
"1. นักกีฬารักบี้ทุกคน ทั้งสองทีมชายและ หญิง ก็เปรียบเสมือนทหารหาญ ที่ลงไปทำหน้าที่ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม และจะต้องนำชัยชนะมาสู่ประเทศ เช่นเดียวกับ พี่น้องทหารตำรวจทุกเหล่าที่กำลังทำอยู่ ในเวลานี้ เพียงแต่การต่อสู้ในสนามกีฬานั้น ไม่มีความเสี่ยงถึงชีวิต เหมือนกับการต่อสู้ในสนามรบ"
"2. ผมเห็นความสามัคคี ของพี่น้องคนไทย ในสนามรักบี้เมื่อวานนี้ ไม่ต่ำกว่า 4-5 พันคน ทุ่มเท แรงใจแรงเชียร์ ดังกระหึ่มกึกก้องไป ทั้งสนาม กีฬากองทัพอากาศ ซึ่งผมเชื่อว่า ตลอดชีวิตในวงการรักบี้ ของผม ไม่เคยเห็น การรวมใจ สามัคคี ทุกคน ทั้งสนาม แบบนี้มาก่อน การร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยที่ ได้ฟัง หลายครั้งมาก และ ขนลุกทุกครั้ง ที่เพลงชาติไทย ดังขึ้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ผมบอกตลอดเวลา ว่ากีฬา ต้องนำการเมือง เพราะกีฬาสามารถสร้างความสามัคคีของคนในชาติได้ เมื่อไหร่ที่ฝ่ายการเมือง สามารถสร้างความสามัคคีของคนในชาติได้ เหมือนกับกีฬา บ้านเมืองเราเจริญแน่นอน อย่าให้การเมืองมาทำร้ายหรือทำลายความสามัคคีของคนในชาติ"
"เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากจะขอพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสามัคคี ส่งกำลังใจให้กับพี่น้อง ทหารตำรวจ แนวชายแดน ของเราทุกคน ที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยของเราอยู่ในเวลานี้ เช่นเดียวกับ พี่น้องคนไทย 4000 คนในสนามรักบี้ เมื่อวาน หรือ ทุกคนที่กำลังร่วมใจกันเชียร์ ซีเกมส์อยู่ในเวลานี้"
"3. การรวมพลัง ของผู้บริหารทุกคน จนถึงเจ้าหน้าที่ สตาฟโค้ช และนักกีฬา ของสมาคมรักบี้ ( unity) จนทุกอย่าง ออกมาประสบความสำเร็จอย่างสวยงามที่สุด นี่คือความปรารถนาดีขององค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่ง ที่จะส่ง มอบต่อให้ ชนชั้นนำ คณะรัฐบาล หรือผู้บริหารประเทศชาติ ในทุกมิติทุกบริบท เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และส่งมอบต่อ ให้กับพี่น้องประชาชน และประเทศชาติต่อไป"
"สุดท้ายนี้ ผมขอกลับมาที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ความสำเร็จอันงดงามนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ถ้าเราไม่มี การบริหาร การร่วมคิดร่วมอ่าน ช่วยกันทำงาน ทุกๆฝ่ายที่ได้รับการมอบหมาย และ ที่สำคัญ คือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับความช่วยเหลือ ในทุกกรณี ผมต้องขอขอบคุณ ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนามซ้อม ของทีมชายและทีมหญิง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด"
"ขอขอบคุณ บรรดาสปอนเซอร์ ที่ให้การสนับสนุน เช่นไทยเบฟเวอร์เรจ ปตท โออาร์ GPP Helios FWD AOT Thai air Asia Thai Airway กกท กองทุนพัฒนากีฬาชาติ ขอขอบคุณ สนามกีฬากองทัพอากาศ ท่าน ผบ ทอ ท่านเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ น้องๆ ทหารเรือทหารอากาศทุกนาย ซิ้ม ด๋อย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนามสนามกีฬาบุญยะจินดา ขอขอบคุณ พี่แจ๊ส พี่ชายที่น่ารัก นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี ที่มาซ่อมห้องน้ำสนามกีฬากองทัพอากาศให้ ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ( ผู้ว่าก้อง) ขอบคุณมนตรีซีเกมส์ โดยพี่( แน้ท) ชัยภักดิ์"
"และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณ กรรมการสมาคมทุกคน ตั้งแต่อุปนายก พี่เจ๋ง พี่แจง พี่หวัด พี่หมู พี่มอด เลขาธิการสมาคมฯ พี่คลื่น กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่นำโดย รอ ประชาฯ ต้น ภัคพงศ์ กิ้ม หนอง ทู พี่โส หอย แพร อนุกรรมการ ปุ๋ย ซิ้ม เต้ แก่น รักษ์ ตั้ม และภรรยา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ พี่จุ๋ม เส้น สิ เก๋ นา ตุ้ม ติ๊กตอก เคหนุ่ย กรรมการผู้ตัดสิน ทุกคน และที่สำคัญที่สุดของที่สุด คือบรรดาสตาฟโค้ช ตั้งแต่ผู้จัดการทีม ชายและหญิง พี่หมู พี่หนิง พี่เล็ก พี่อ้อม โรเต้ เย้ กล้วย หยก ตุ้ย ฯลฯ และบรรดาลูกหลาน นักรักบี้ ทีมชาติไทย ชายและ หญิงทุกคน ที่สามารถ ส่งมอบความสุข และของขวัญที่มีค่ามากที่สุด ให้กับ แฟนกีฬารักบี้ชาวไทย และคนไทยทั้งประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ ที่งดงามและสวยงามจริงๆครับ"
"ทำคนเดียวไม่ได้ แต่ถ้าทำร่วมกัน พร้อมพลังสามัคคี ทุกอย่างจะไปได้ดีอย่างแน่นอน รักประเทศไทยครับ ผมจะจำวันและคืนอันทรงคุณค่านี้ไว้นานเท่านาน ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วม และขอโทษ ถ้า ตกหล่นรายชื่อใครในการบันทึก FB ในครั้งนี้ นะครับ"