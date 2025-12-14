เจ็ตสกีไทย ฟอร์มแรงต่อเนื่นอง จ่อคว้า 5 เหรียญทองซีเกมส์

ขุนพลเจ็ตสกีทีมชาติไทยจ่อคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยแล้ว 5 รุ่น ในการแข่งขันวันที่ 3 ของ เจ็ตสกี กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่หาดจอมเทียน พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.
ศึกเจ็ตสกี ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ชิง 6 เหรียญทอง วันที่ 3 ของการแข่งขันที่หาดจอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม เป็นการแข่งขันโมโตที่ 3 จากทั้งหมด 4 โมโต ของ 5 รุ่น
รุ่นเรือยืน 1,500 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Ski 1500 Stock) ทัพเจ็ตสกีไทยมี ธนวิชญ์ โมลี มีคะแนนจาก 2 วันแรก และยังดีต่อเนื่องโมโต 3 ขับชิลด์ๆ เข้าที่ 1 เป็นโมโตที่ 3 ติดต่อกัน มี เฟลิกซ์ ปอนตินโญ่ จากฟิลิปปินส์เข้าที่ 2 และ โคดี้ โลเรนโซ ปอนตินโญ่ จากฟิลิปปินส์เช่นกันเข้าที่ 3
เมื่อรวมคะแนน 3 โมโต ธนวิชญ์ นำขาด 180 คะแนนเต็ม โคดี้ ปอนตินโญ่ ตามมาห่างๆ 154 คะแนน ขณะที่ นันทวัฒน์ สิงห์อุไร นักแข่งไทยอีกคนที่เรือเสียโมโต 3 ยังมี 139 คะแนน เท่ากับ เฟลิกซ์ ปอนตินโญ่
รุ่นเรือนั่ง 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Runabout 1100 Stock) ศศินา ผิวงาม นักแข่งสาวไทย แรงไม่หยุด ใช้แผนชิงขึ้นนำก่อนและขี่อย่างมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบเข้าที่ 1 เป็นโมโตที่ 3 อันดับ 2 เป็น นิโคลัส อิกนาชิโอ จากฟิลิปปินส์ และอันดับ 3 ฟาฮิลาห์ นูร์ไฟซี จากอินโดนีเซีย
ขณะที่ เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ นักแข่งไทยอีกคนเรือเสียออกจากการแข่งขัน รวมคะแนน 3 โมโต ศศินา มี 180 คะแนนจ่อเหรียญทอง อันดับ 2 อิกนาชิโอ 144 คะแนน และ เคท แมร์ชาโด้ ของฟิลิปปินส์อีกคน 139 คะแนน
รุ่นเรือยืนแต่งเครื่องยนต์จีพี (Ski GP) โมโต 3 ธนวินท์ โมลี ผู้มีคะแนนนำออกตัวชิงโฮช็อตกับ อานนท์ หงษ์กลาง นักแข่งไทยด้วยกัน ก่อนจะเป็นผู้นำจนจบเกมเข้าที่ 1 เป็นโมโตที่ 3 ขณะที่ อานนท์ เรือมีปัญหาหลุดเข้าเป็นที่ 3 ส่วนอันดับ 2 เป็นของ โคดี้ โลเรนโซ ปอนตินโญ่ จากฟิลิปปินส์
รวมคะแนน 3 โมโต ธนวินท์ นำขาด 180 คะแนน ตามด้วย อานนท์ 159 คะแนน และ ปอนตินโญ่ 144 คะแนน
รุ่นเรือนั่งจำกัดการแต่งเครื่องยนต์ (Runabout limited) สุภัค เสร็จธุระ คืนฟอร์มขับขี่อย่างแข็งแกร่งตลอด 10 รอบสนามเข้าที่ 1 ขณะที่ อันเจโล เวนตุส จากฟิลิปปินส์มาดีเช่นกัน เอาชนะกษิดิศ ธีระประทีป ของไทยเข้าอันดับ 2 และกษิดิศ เข้าอันดับ 3
จบ 3 โมโต สุภัค นำค่อนข้างห่างมี 173 คะแนน โดยที่ เวนตุส ยังได้ลุ้นเหรียญทองที่ 154 คะแนน และ กษิดิศ คะแนนสะสมอยู่อันดับ 3 มี 144 คะแนน
ปิดท้ายที่รุ่นเรือนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Runabout Stock)เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ยังไม่แผ่วทะยานเป็นผู้นำก่อนรักษาตำแหน่งได้จนจบเข้าอันดับ 1 เป็นโมโตที่ 3 ติดต่อกัน โดยที่ อัคซา ซูตัน อัสวาร์ จากอินโดนีเซีย ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆไล่ตามมาเข้าอันดับ 2 และ ฟาฮิลาห์ นูร์ไฟซี่ ของอินโดนีเซียอีกคนเข้าที่ 3
ขณะที่ ธีระ เสร็จธุระ นักแข่งไทยอีกคนเรือมีปัญหาหลุดไปเข้าที่ 4 รวมคะแนน 3 โมโต เพิ่มพล นำที่ 180 คะแนนเต็ม อัสวาร์ อันดับ 2 ตามที่ 154 คะแนน และ ธีระ อยู่อันดับ 3 มีอยู่ 144 คะแนน
สำหรับการแข่งเจ็ตสกี ซีเกมส์ รอบตัดสินเหรียญรางวัล โมโตสุดท้ายทั้ง 6 เหรียญทองในวันที่ 14 ธันวาคม นอกจาก 5 รุ่นที่เจ็ตสกีไทยนำห่างแล้ว ยังมีลุ้นอีกรุ่นจากเจ็ตสกีทางไกล (Endurance Open) ที่ ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ มีคะแนนนำเท่ากับนักกีฬาอินโดนีเซีย สมาคมกีฬาเจ็ตสกีฯ ถ่ายทอดสดให้ชมกันทาง Facebook Fanpage สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.