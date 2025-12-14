กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมฟุตบอลเยาวชนส่งท้ายปี กับโครงการ “KTAXA x LFC Football Clinic ปีที่ 2”

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมฟุตบอลส่งท้ายปี 2025 เพื่อปูเส้นทางสู่ความฝันการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน กับโครงการ "KTAXA x LFC Football Clinic ปีที่ 2" ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 10-12ปี จำนวน 64 คน
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้พิการทางสายตาที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลได้ร่วมฝึกทักษะกับโค้ชระดับแนวหน้า ที่จะมายกระดับทักษะฟุตบอลให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานการเล่นฟุตบอลในรูปแบบ Liverpool Way เช่น การเลี้ยงลูกบอล การส่งลูกบอล และการยิงประตู เป็นต้น ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกทักษะ และให้กำลังใจน้องๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เยาวชนที่มีความฝัน สอดคล้องกับนโยบายหลักบริษัทฯ เราเชื่อว่าทุกคนทำได้ หรือ “Know You Can” และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ
ท่านสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers หรือ www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159