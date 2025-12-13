“ธีรพงศ์” ทุบสถิติโลก หยิบทองยกน้ำหนักซีเกมส์

การแข่งขันยกน้ำหนัก ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา เปิดฉากแข่งขันวันแรก ในรุ่น 60 กก.ชาย แข่งขันรวม 6 คน ทีมไทย ส่ง “ฟ่าง” จ่าตรี ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ “ปารีส 2024“ ลงชิงชัย
ท่าสแนตช์ เจ้าตัวยกผ่าน 3 ครั้งรวด 126 กิโลกรัม, 129 กิโลกรัม, 131 กิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ธีรพงศ์ ออกมายกด้วยความมั่นใจ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทย ครั้งแรกยกผ่านที่ 162 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 165 กิโลกรัม จากนั้นครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 173 กิโลกรัม ยกผ่านสำเร็จ พร้อมทุบสถิติโลกทีมาตรฐาน ที่มีการกำหนดเอาไว้ 172 กิโลกรัม ไปแบบสะใจกองเชียร์ รวมทั้งขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 304 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพจอมพลังไทย
ส่วนเหรียญเงินเป็นของ ริคโก ซาปุตรา จากอินโดนีเซีย 295 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 132 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 163 กิโลกรัม) และ เหรียญทองแดง เดือง เค จากเวียดนาม 289 กิโลกรัม (ท่าสแนทช์ 125 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 164 กิโลกรัม)
หลังการแข่งขัน ธีรพงศ์ กล่าวว่า ตนตั้งใจฝึกซ้อมมาเพื่อคว้าเหรียญทองครั้งนี้ให้ได้ ดีใจที่ทำได้ตามเป้าหมาย ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กที่ทำลายสถิติโลกตอนยกรู้สึกว่าเหล็กยังเบาอยู่คิดว่าน่าจะยกได้อีกประมาณ 175-176 กิโลกรัม หลังจากนี้จะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อม เพื่อลุ้นเหรียญทองเอเชียนเเกมส์ ในปีหน้า ที่ประเทศญี่ปุ่น