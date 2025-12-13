สอยคิวหญิงไทยเบียดอินโดฯ คว้าทอง 6 แดง ศึกซีเกมส์

การแข่งขันสนุกเกอร์ ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ธันเดอร์โดม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยมีคิวลงชิงชัยต่อเนื่อง ประเภท ทีม 6 แดง ทีมหญิง ไทย ผ่านเข้ามาชิงฯกับอินโดนีเซีย โดยการแข่งขันใช้ระบบทีมที่ชนะ 3 เฟรมก่อนจะชนะทันที
ไทย ส่ง "ใบพัด ศรีราชา" ศิริภาพร นวลทะคำจัน, "พลอย ขอนแก่น" พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์, "เจล สระบุรี" นฤชา เพิ่มพูล ลงชิงชัย เฟรมแรก ศิริภาพร เก็บชัย 40-21 ส่วนเฟรมสอง พลอยชมพู แพ้ 24-35
คู่สาม “นฤชา-พลอยชมพู” ชนะ 55-21 ส่วนเฟรมสี่ พลอยชมพู แพ้ 18-43 ก่อนที่เฟรมตัดสิน ศิริภาพร ชนะไป 43-12 ทำให้ไทยชนะ 3-2 คู่ ได้เหรียญทองไปครองเป็นวันที่สอง หลังจากเมื่อวานนี้ได้เหรียญทอง สนุกเกอร์ 15 แดง ทีมหญิง ไปก่อน