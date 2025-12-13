เทควันโดไทยครองเจ้าซีเกมส์ ทัพพุมเซ่-ต่อสู้โกยรวม 10 ทอง

การแข่งขันเทควันโด ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภทต่อสู้ ทีมจอมเตะไทยที่คว้าไปแล้ว 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง มีคิวลงสนามลุ้นเหรียญทองเพิ่มอีก
รุ่นไม่เกิน 53 กก.หญิง "แนท"ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา ผ่านเข้าชิง ดวลกับ เหวียน ธิ ลวน สาวเวียดนาม ก่อนจะเป็น ชุติกาญจน์ ที่เบียดชนะได้ทั้ง 2 ยก (7-6, 8-6) คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
รุ่นไม่เกิน 57 กก.หญิง "นก" พรรณนภา หาญสุจิน เข้าชิง ฯ ดวลกับ ตรัน ธิ อานห์ ตูเวต จากเวียดนาม แมตช์นี้สู้กันสนุก ก่อน พรรณนภา พ่ายหวุดหวิด 1-2 ยก(2-7, 13-13 ชนะคะแนนดิบ, 3-8)
รุ่นไม่เกิน 62 กก.หญิง "ใบเตย"ศศิกานต์ ทองจันทร์ เจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้ว เข้ามาป้องกันแชมป์อีกหน ดวล เมริกา ลิลลิน ชาน จากฟิลิปปินส์ โดยสาวไทยที่ผ่านเวทีระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเหนือกว่าอย่างชัดเจนไล่บดเอาชนะไม่ยาก 2-0 ยก ( 12-0, 13-2) คว้าเหรียญทองอีกสมัย
รุ่นไม่เกิน 63 กก.ชาย "บิว"ธนภูมิ เฟื่องน้อย นักเทควันโดดาวรุ่งไทยวัยเพียง 17 ปี ที่ลงแข่งซีเกมส์ครั้งแรก ทะลุเข้าชิง ดวลกับ เคนเนธ ไรลีย์ บูเอนาบิเดส จาฟิลิปปินส์ แมตช์นี้ ธนภูมิ อาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบดักถีบขาหน้าเก็บแต้มเอาชนไปได้ก่อน 16-4 แม้ว่ายกสองจะต้องลุ้นหนักแต่ว่า "บิว" ยังเอาตัวรอดไปได้ เฉือนชนะ 13-11 ทำให้ชนะ 2-0 ยก คว้าเหรียญทองปิดท้ายให้ทัพเทควันโดไทยได้สำเร็จ
สรุปผลงานเทควันโดประเภทต่อสู้ไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้มาทั้งหมด 9 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 ทองแดง เมื่อรวมกับประเภทท่ารำ คว้ารวม 10 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ครองเจ้าเหรียญทองกีฬาเทควันโดซีเกมส์ ครั้งที่ 33