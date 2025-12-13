เทควันโดโลกเตรียมเปลี่ยนชุดแข่งเกราะไฟฟ้า เพิ่มความแม่นยำการตัดสิน

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2026 สหพันธ์เทควันโดโลกจะมีการปรับอุปกรณ์ชุดแข่งของนักกีฬา จากชุดแข่งที่ใช้อยู่ ซึ่งเป็นแบบเกราะมีเซ็นเซอร์ ซึ่งบางทีก็มีปัญหาติดบ้างไม่ติดบ้าง มาเป็นชุดเกราะไฟฟ้า ซึ่งก็จะทำให้ไม่มีการขอชาเลนจ์ เพื่อดูวีดีโอ ระหว่างแข่งเหมือนที่ผ่านมาด้วย สาเหตุหลักๆ ก็เพราะต้องการให้เกิดความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย การปรับครั้งนี้ ก็เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น
“คาดว่าจะนำไปใช้ในโอลิมปิก 2028 ที่สหรัฐฯ เพราะที่ผ่านมายังพบปัญหา อย่างเวลาดูจอจากวีดีโอ รีเพลย์ ในช่วงที่มีการขอชาเลนจ์ ก็ต้องยอมรับว่า บางช็อตอาจไม่ได้ชัดเจนนัก ดังนั้นการนำเกราะไฟฟ้าเข้ามาทดลองใช้ อาจจะตอบโจทย์ ซึ่งก็จะต้องมาดูผลลัพธ์กันต่อไป ซึ่งหากไม่ตอบโจทย์ ก็อาจจะกลับมาใช้ของเดิม” ผศ.กล่าว