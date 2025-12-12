“ซีพีร้อยเรียงใจ พาไทยคว้าชัยซีเกมส์” ชวนนักเตะแข้งทอง BUFC เข้าชม-นำเชียร์ทีมชาติไทยดวลสิงคโปร์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของมหกรรมกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ประจำปี 2568 เดินหน้ากิจกรรม “ซีพีร้อยเรียงใจ พาไทยคว้าชัยซีเกมส์” เติมพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกกำลังสโมสร “ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด” หรือ BUFC ชวนเหล่านักเตะแข้งทองอายุต่ำกว่า 21 ปี (U21) 25 คนของสโมสร เข้าชมและร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ในเกมสำคัญนัดที่ 2 กลุ่มเอ ศึกซีเกมส์ 2025 พบกับทีมชาติสิงคโปร์ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 19.00 น. โดย กิจกรรมครั้งนี้มี “ลุงดักแด้” หรือนายไทยแลนด์ คำทอง ไอคอนกองเชียร์ขวัญใจมหาชน ร่วมเป็นหัวขบวนปลุกพลังเชียร์ในสนาม เพื่อร่วมผลักดันทัพ “ช้างศึก” ให้เก็บแต้มสำคัญ หลังเปิดสนามด้วยการชนะติมอร์ เลสเต
นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า วันนี้เราพาทีมนักเตะทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 25 คน มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในศึกซีเกมส์ เพราะเรามีความเชื่อร่วมกันว่า ‘พลังใจของคนไทย’ คือพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นักกีฬาของเราก้าวไปสู่ชัยชนะ การสนับสนุนฟุตบอลไทยไม่ใช่เพียงหน้าที่ของนักกีฬาในสนาม แต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน แฟนกีฬา และเยาวชนที่รักในเกมฟุตบอล เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ ประจำปี 2568 ให้ความสำคัญกับกีฬามาโดยตลอด เพราะกีฬาเป็นพื้นที่ที่สร้างความสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความหวังให้สังคม นี่คือแนวทางที่ยึดมั่นมาตามนโยบายของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส, นายสุภกิต เจียรวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ที่ต้องการเห็นคนไทยประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและในเวทีนานาชาติ
“เราอยากให้แฟนบอลทุกคนมั่นใจว่า ซีพีจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนกีฬาไทยอย่างจริงจัง ทั้งในด้านอาหาร การสื่อสาร การบริการ การสร้างโอกาสให้เยาวชน ไปจนถึงการสนับสนุนกองเชียร์ เพราะทุกเสียงเชียร์ในสนามคือแรงขับเคลื่อนสำคัญ เราหวังว่าในค่ำคืนนี้ ทีมชาติไทยจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และเราทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายขจร กล่าว
ในการนี้ นายจิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล ผู้ฝึกสอนสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณเครือซีพีที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเตะของเราได้เข้ามาชมการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์อันมีคุณค่าที่จะช่วยเติมไฟและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของเรา การได้สัมผัสบรรยากาศจริงในสนามยิ่งช่วยปลูกฝังความมุ่งมั่น ทัศนคติที่ดีต่อเกมฟุตบอล และตอกย้ำความตั้งใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต”
ด้านนายศิรยศ ด่านสกุล นักเตะสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาชมและส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยถึงขอบสนาม บรรยากาศวันนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้มากขึ้น และเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมอย่าง ‘วิชั่น วิชัย อินอร่าม’ ที่รับใช้ทีมชาติในรายการนี้ด้วย ต้องขอบคุณเครือซีพีที่สนับสนุนพวกเรา และทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น“
สำหรับผลการแข่งขัน ซึ่งจบลงในเวลาประมาณ 21.00 น. ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและเหนือชั้น เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป 3-0 ประตู คว้าชัยสองนัดรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม เบียดขึ้นเป็นจ่าฝูงแบบไร้ข้อกังขา ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยจะไปพบ อันดับ 2 กลุ่มบี ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของนักเตะแข้งทอง BUFC และแฟนบอลไทยทั้งสนามเกือบ 10,000 คน สะท้อนพลังใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันทัพ “ช้างศึก” ให้ก้าวสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในศึกซีเกมส์ครั้งนี้
ซีพีตอกย้ำบทบาทองค์กรไทยที่ยืนเคียงข้างนักกีฬาและแฟนบอล พร้อมเดินหน้ากิจกรรม “ซีพีร้อยเรียงใจ พาไทยคว้าชัยซีเกมส์” ในทุกสนาม เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศร่วมส่งแรงเชียร์ เพื่อชัยชนะของทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้