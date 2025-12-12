แนะนำเกมน่าดูพรีเมียร์ลีกแมตช์เดย์ 16

ช่องสื่อ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงระดับชั้นนำของโลกเว็บไซต์อันดับ 1 ของไทยชวนแฟนบอลติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025-26 เกมที่ 16 ในช่วงสุดสัปดาห์ยาวจนถึงคืนวันจันทร์
สื่อต่างประเทศ เจ้าของสโลแกน Play with FUN, be FUN ชวนแฟนกีฬาชาวไทยติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงวันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ โดยเป็นนัดที่ 16 ของลีกสูงสุดอังกฤษแล้ว
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 16
คืนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2025
22:00 น. - เชลซี พบ เอฟเวอร์ตัน
22:00 น. - ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน
00:30 น. - อาร์เซน่อล พบ วูล์ฟส์
03:00 น. - เบิร์นลี่ย พบ ฟูแล่ม
คืนวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2025
21:00 น. - คริสตัล พาเลซ พบ แมนฯซิตี้
21:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ นิวคาสเซิล
21:00 น. - ฟอเรสต์ พบ สเปอร์ส
21:00 น. - เวสต์แฮม พบ แอสตัน วิลล่า
23.30 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด
คืนวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2025
03:00 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ
ทั้งนี้ สื่อ Play with FUN, be FUN เลือก 3 คู่เด็ดที่แฟน ๆ ชาวไทยห้ามพลาด
คืนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2025 เวลา 22:00 น. - ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน
พลพรรค ‘หงส์แดง’ กำลังมีปัญหาในทีม หลัง โมฮาเหม็ด ซาล่าห์ ออกมาสัมภาษณ์ตำหนิ อาร์เน่ สล็อต จนโดนดร็อปออกจากทีม และต้องดูว่าหลังจากนี้ ปีกทีมชาติอียิปต์ จะได้เล่นกับทีมอีกหรือไม่ และ ‘เดอะ ค็อป’ ใน แอนฟิลด์ จะมีท่าทีอย่างไรกับ ซาล่าห์ ทางด้าน ‘นกนางนวล’ เพิ่งสะดุดเสมอ ‘ขุนค้อน’ ในบ้านตัวเอง ทำให้เกมนี้ต้องกลับมาเน้นเป็นพิเศษ และหวังมีแต้มกลับบ้าน
คืนวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2025 เวลา 21:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ นิวคาสเซิล
เกมนี้ทีมเยือน ‘สาลิกาดง’ ต้องเน้นแน่นอน เพราะถ้าชนะ พวกเขาจะมีแต้มแซง ‘แมวดำ’ คู่รักคู้แค้นตลอดกาลได้ แต่เจ้าบ้าน เป็นบอลระบบดี และได้เสียงเชียร์ในบ้าน นัดนี้จึงน่าจะบดบี้กันสนุก
มองว่าโอกาสที่ทีมเยือนจะโดนทุบมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ยิ่งเป็นดาร์บี้แมตช์อีสานแบบนี้ ใบเหลืองใบแดงน่าจะกระจาย
คืนวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2025 เวลา 03:00 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ
เกมนี้ ‘ปิศาจแดง’ เน้นสุด ๆ เพราะว่าต้องการขึ้นไปลุ้นท็อปโฟร์ให้ได้ โดยมาเจอกับ บอร์นมัท ซึ่งฟอร์มไม่ดีเลย ไม่ชนะกันมา 6 เกมติดต่อกัน ทำให้เกมนี้เจ้าบ้านอาจจะเฉือนชนะไปได้ไม่ยาก และสร้างภาพเท่ ๆ ให้ รูเบน อโมริม ต่อไป