"ฟอลคอนส์" คัมแบ็ก 14 แต้ม เตะฟิลด์โกล 43 หลาแซงชนะ "บัคคาเนียร์ส"

แอตแลนตา ฟอลคอนส์ โกงความตายเอาชนะ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส แบบเหลือเชื่อ 29-28 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามเรย์มอนด์ เจมส์ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม ตามเวลาไทย
เคิร์ก เคาซินส์ ควอเตอร์แบ็ก อาจเหมาะสมกับตำแหน่งตัวจริง โดยขว้าง 3 ทัชดาวน์ ให้ คายล์ พิตต์ส ซีเนียร์ และ เซน กอนซาเลซ เตะฟิลด์โกล 43 หลาวินาทีสุดท้าย
แอตแลนตา หลังพิงฝาเล่นดาวน์ที่ 3 ต้องการ 28 หลา ไดรฟ์ตัดสินเกม แต่ เคาซิน ขว้าง 14 หลาให้ พิตต์ส และขว้างดาวน์ที่ 4 ต้องการ 14 หลา ให้ เดวิล ซิลล์ส ที่ 5 ได้ระยะ 20 หลา นำไปสู่ฟิลด์โกลของ กอนซาเลซ
ฟอลคอนส์ (ชนะ 5 แพ้ 9) เอาตัวรอดจากการเสียโทษมากสุดของแฟรนไชส์ 19 ครั้ง พลิกจากตามหลัง 14-28 ควอเตอร์ 4 สั่นคลอนความหวัง แทมปา เบย์ เข้าเพลย์ออฟ
เคาซินส์ ผู้เสียตำแหน่งตัวจริงแก่ ไมเคิล เพนิกซ์ จูเนียร์ ฤดูกาลที่แล้ว หลังย้ายจาก มินเนโซตา ไวกิงส์ แบบฟรีเอเจนต์ รับการันตีค่าจ้าง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,300 ล้านบาท) สถิติ ชนะ 3 แพ้ 0 เฉพาะพบ บัคคาเนียร์ส นับตั้งแต่ปี 2024 ขว้าง 1,158 หลา 11 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ รวมเกมนี้ ขว้างเข้าเป้า 30 จาก 43 ครั้ง ระยะ 373 หลา
เบเกอร์ เมย์ฟิลด์ ควอเตอร์แบ็ก แทมปา เบย์ เสียอินเทอร์เซ็ปต์ลูกสำคัญควอเตอร์ 4 ขณะที่ บัคคาเนียร์ส (ชนะ 7 แพ้ 7) แพ้ 5 จาก 6 เกมล่าสุด ตามหลัง แครอไลนา แพนเธอร์ส (ชนะ 7 แพ้ 6) จ่าฝูงดิวิชันเอ็นเอฟซี (NFC) ใต้ 0.5 เกม โดยทั้งคู่ต้องเจอกันเอง 2 จาก 3 เกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติ