"ธันเดอร์" ทาบสถิติเปิดซีซัน NBA ดีสุด 25 เกม

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ทาบสถิติเปิดซีซันศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ดีสุดเฉพาะ 25 เกมแรก หลังถล่ม ฟีนิกซ์ ซันส์ ขาดลอย 138-89 ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม ตามเวลาไทย
ธันเดอร์ ขยับผลงานเป็น ชนะ 24 แพ้ 1 เท่ากับ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ฤดูกาล 2015/16 ซึ่งชนะติดต่อกัน 24 เกมแรก ก่อนแพ้เกมที่ 25
โอกลาโฮมา ซิตี ทาบสถิติชนะติดต่อกันนานสุด 16 เกมของแฟรนไชส์ ได้ "เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ การ์ดชาวแคนาดา เหมา 28 แต้ม และ เช็ต โฮล์มเกรน ช่วยอีก 24 แต้ม 8 รีบาวน์ด เข้ารอบรองชนะเลิศ NBA คัพ พบ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ซึ่งเอาชนะ แอลเอ เลเกอร์ส 132-119
ดูเหมือนเป็นงานยากสำหรับ ธันเดอร์ หลังเอาชนะ ซันส์ หวุดหวิด 123-119 รอบแบ่งกลุ่ม วันที่ 28 พฤศจิกายน ทว่าคราวนี้ ฟีนิกซ์ ปราศจาก เดวิน บูเกอร์ การ์ดตัวเก่ง เกมที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากบาดเจ็บโคนขาหนีบขวา
เกมนี้ ซันส์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 39.3 เปอร์เซ็นต์, ทำสกอร์ต่ำสุดของซีซัน และแพ้ย่อยยับสุดของประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ โดย ดิลลอน บรูกส์ ซัดสูงสุดทีม 16 แต้ม แต่ยิงเข้าเป้าแค่ 4 จาก 16 ลูก (25 เปอร์เซ็นต์)