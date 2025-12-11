สดุดีเพื่อนวีรบุรุษทหารกล้า ”โทนี่-พรเทพ“​ นักตะกร้อทีมชาติ เปิดประมูลชุดแข่งช่วยครอบครัวเพื่อน

“โทนี่” พรเทพ ถิ่นบางบน จอมเสิร์ฟ นักเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กและแฟนเพจส่วนตัว สดุดี “จ่าเพียว” ทหารกล้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นครั้งเป็นนักเรียนนายสิบ ที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทย จากการปฎิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเจ้าตัวโพสต์ระบุว่า
“ผมขอเปิดประมูลเสื้อที่ใช้ลงแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 เพื่อรวบรวมเงินมอบให้แก่ครอบครัวของ จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต “จ่าเพียว” ผู้บังคับกองร้อยจากจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายสิบ NCO 18/57 วีรบุรุษผู้กล้า ผู้สละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยอย่างสมเกียรติ
เริ่มต้น 2,000 บาท (ใส่ราคาใต้โพสต์ได้เลยครับ) เปิดประมูลตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม เวลา 19.00 น. (สิ้นสุดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อซีเกมส์)
หากท่านใดอยากร่วมทำบุญ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวของจ่าเพียวในอนาคต สามารถร่วมสมทบทุนได้ โดยโอนผ่านบัญชีของภรรยาจ่าเพียวโดยตรง ผมแปะไว้ที่ใต้โพสต์
ทุกบาท คือ โอกาสทางการศึกษา ทุกน้ำใจ คือ กำลังใจให้ครอบครัวของผู้เสียสละ #สดุดีจ่าเพียว”