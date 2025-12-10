“อรรถกร” ยันกัมพูชาถอนตัวไม่กระทบกับซีเกมส์ ยังแข่งต่อได้ตามเดิม

จากการที่นักกีฬากัมพูชาได้ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้มีการแจ้งถอนตัวทั้งหมด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เคารพในการตัดสินใจของกัมพูชาในการถอนตัวครั้งนี้ หลังจากที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพได้อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อย่างดีที่สุดนับตั้งแต่ที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงไทยแล้ว การจะถอนตัวเป็นสิทธิของแต่ละประเทศ
นายอรรถกร กล่าวอีกว่า การถอนตัวของกัมพูชาไม่มีผลกระทบกับการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้อย่างแน่นอน การแข่งขันจะเดินหน้าไปตามโปรแกรมที่วางไว้ และเชื่อว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้คนไทยและกองเชียร์จากทั่วอาเซียนจะมีความสุขกับการเชียร์กีฬา