มูลนิธิจำนงค์ฯ จัดกอล์ฟการกุศล สมทบทุนช่วยศิริราชฯ

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซีบีเอฟ กอล์ฟ แชริตี้” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2568 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ ณ สนามโรบินวู้ดส์ กอล์ฟ คลับ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีนายสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และอดีตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์ สมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับห้องปฏิบัติการ CAR T-Cell โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาเซลล์ภูมิคุ้มกัน สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ด้านการศึกษา สานต่อ “โครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ปีที่ 3” ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ปรับปรุงอาคารเรียน และจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น อาทิ ชุดนักเรียน รองเท้า ที่นอนเด็ก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ และสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณในการสร้างและพัฒนาสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ทั้งนี้มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ก่อตั้งเมื่อปี 2559 โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข โดยการบริจาคเงินเพื่อสร้างและพัฒนาสถานพยาบาลและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษา พัฒนาชีวิตและครอบครัว เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม