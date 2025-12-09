"เฮิร์ตส" เสียอินเทอร์เซ็ปต์ต่อเวลา "อีเกิลส์" แพ้ 3 เกมรวด

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า แพ้ แอลเอ ชาร์เจอร์ส ต่อเวลาพิเศษ 19-22 หลัง เจเลน เฮิร์ตส ควอเตอร์แบ็ก เสียอินเทอร์เซ็ปต์แก่ โทนี เจฟเฟอร์สัน ตรงเส้น 1 หลา ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามโซไฟ สเตเดียม วันอังคารที่ 9 ธันวาคม
ชาร์เจอร์ส (ชนะ 9 แพ้ 4) รอดตัวจาก โอดาฟี โอเวห์ เสียโทษ neutral zone infraction (ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงกลางก่อนสแนปบอล) ปรับระยะ 5 หลา ส่งผลให้ ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งกำลังเล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 4 หลา ได้ดาวน์ที่ 1 อัตโนมัติ ถัดมา เฮิร์ตส ขว้างยาวเจตนาให้ จาแฮน ด็อตสัน แต่บอลถูกปัดเข้ามือ เจฟเฟอร์สัน
เกมนี้ เฮิร์ตส เสีย 4 อินเทอร์เซ็ปต์ และ อีเกิลส์ เสีย 5 เทิร์นโอเวอร์ ปราชัยติดต่อกัน 3 เกม นานสุดของซีซัน สถิติหล่นเหลือ ชนะ 8 แพ้ 5
คาเมรอน ดิคเกอร์ เตะฟิลด์โกล 46 หา เหลือเวลาปกติ 12 วินาที ทำให้ต้องตัดสินผลแพ้-ชนะกันต่ออี่ก 10 นาที หลัง เจค เอลเลียตต์ เตะฟิลด์โกล 44 หลา ประมาณ 1 นาทีก่อน ขึ้นนำ 19-16
เซควอน บาร์กลีย์ รันนิงแบ็ก ทำสกอร์ให้ อีเกิลส์ ขึ้นนำครั้งแรกของเกม 16-13 โดยวิ่งทัชดาวน์ 52 หลา เริ่มควอเตอร์ 4
จัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็ก ชาร์เจอร์ส ขว้างบอลเข้าเป้า 12 จาก 26 ครั้ง ระยะ 138 หลา 1 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ และ ถือบอลวิ่งเอง 10 ครั้ง ระยะ 66 หลา
เฮิร์ตส ควอเตอร์แบ็ก อีเกิลส์ ขว้างคอมพลีต 21 จาก 40 ครั้ง ระยะ 240 หลา เสีย 4 อินเทอร์เซ็ปต์ และเสีย 2 เทิร์นโอเวอร์เพลย์เดียวกันควอเตอร์ 1 โดยถูก ดา'ชอว์น แฮนด์ อินเทอร์เซ็ปต์ แล้วเสียฟัมเบิล ก่อน เฮิร์ตส ตะครุบบอลได้ แล้วเสียฟัมเบิลคืน ทำให้ ชาร์เจอร์ส เป็นฝ่ายครองบอล
ชาร์เจอร์ส ตามตีเสมอ 16-16 ด้วยฟิลด์ดกลของ ดิคเกอร์ ระยะ 31 หลา เหลือเวลาปกติ 7 นาที 26 วินาที
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 14
ไมอามี ดอลฟินส์ ชนะ นิว ยอร์ก เจ็ตส์ 34-10
พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 27-22
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส ชนะ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 24-20
อินเดียนาโปลิส โคลท์ส แพ้ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 19-36
เทนเนสซี ไตตันส์ ชนะ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 31-29
วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส แพ้ มินเนโซตา ไวกิงส์ 0-31
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ชนะ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 37-9
ซินซินเนติ เบงกอลส์ แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 34-39
เดนเวอร์ บรองโกส์ แพ้ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 24-17
ชิคาโก แบร์ส แพ้ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส 21-28
แอลเอ แรมส์ ชนะ อริโซนา คาร์ดินัลส์ 45-17
ฮุสตัน เท็กแซนส์ ขนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ 20-10