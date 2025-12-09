กรมพลศึกษาจัดงานครบรอบ 92 ปี เน้นสร้างเครือข่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการให้คนไทยแข็งแรง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ 92 ปี โดยมีผู้บริหารผู้บริหาร ข้าราชการ บุคคลในวงการพลศึกษาและการกีฬา เข้าร่วมแสดงความยินดี
สำหรับกิจกรรมการภายในงานครบรอบ 92 ปี กรมพลศึกษาปีนี้ เริ่มด้วยการสักการะบวงสรวงองค์พระพลบดี ณ ลานหน้าองค์พระพลบดี ต่อด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์บริเวณศาลหลวงศุภชลาศัย และพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป โดยมีพระครูโสภณธรรมโชติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงเเข เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงบุคลากรกรมพลศึกษายังได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเป็นการสำรองโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “ปีนี้กรมพลศึกษามีอายุถึง 92 ปี ผมมีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นปีแรกได้เห็นช่องทางหลายๆ อย่างที่จะส่งเสริมและผลักดันภารกิจของกรมพลศึกษให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายที่วางไว้ต่อจากนี้เน้นการส่งเสริมและสร้างสุขภาพคนไทยครอบคลุมมิติหลักที่สำคัญ 4 ด้านได้แก่ (1) การส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเชิงรุกเพื่อเฟ้นหานักกีฬาช้างเผือกรุ่นใหม่ ๆ (2) การพัฒนา ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาโดยความร่วมมือของกรมพลศึกษากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพลศึกษา (3) การจัดการแข่งขันกีฬาที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และ(4) การวางแนวทาง Safe Sport โดยการใช้กฎหมายด้านกีฬาและนันทนาการมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและทำกิจกรรมนันทนาการได้อย่างปลอดภัย
อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวย้ำว่า การส่งเสริมภารกิจกรมพลศึกษาให้ครบทุกมิติ ที่ตั้งเป้าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีแผนให้ทุกหน่วยงานของกรมพลศึกษาเดินหน้าประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายจากภายนอกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานพันธมิตรต่างๆ โดยเฉพาะที่สำคัญเรามีเครือข่ายของกรมพลศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา และอาสาสมัครกีฬา(จิตอาสากีฬา) กระจายอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีบทบาทคอยส่งเสริม สนับสนุนผู้คนในชุมชน ท้องถิ่นได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและถูกต้องตามสมรรถภาพร่างกาย อันจะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใสด้วยกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีต่อไป