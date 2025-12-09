เปิดรับสมัครแล้ว “CBD WE RUN 2026” วิ่งสร้างสรรค์ รักษ์กันกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิแอทเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล โดย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและองค์กรพันธมิตร ขอเชิญประชาชนและนักวิ่งทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายกรีน สายสุขภาพ หรือสายล่าแชมป์ มาร่วมปลุกสีสันให้กรุงเทพฯ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง กับงานวิ่งการกุศลสุดยิ่งใหญ่
ใจกลางเมือง “CBD WE RUN 2026 – วิ่งสร้างสรรค์ รักษ์กันกรุงเทพมหานคร” ที่จะจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 04.00 – 07.00 น. ณ จุดปล่อยตัว อาคาร ‘เอ็มไพร์’ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการ “ปัน สุข” ของมูลนิธิแอทเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน กรุงเทพมหานคร และประเทศไทย
CBD WE RUN 2026 เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มกราคม 2569 (จำกัด 3,000 คน)
• Half Marathon: 21 กม. ค่าสมัคร 800 บาท
• Mini Marathon: 10 กม. ค่าสมัคร 650 บาท
• Fun Run: 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
พิเศษ! Early Bird สมัครวันนี้ – 11 ธันวาคมนี้ ลดทันที 100 บาท ทุกระยะวิ่ง
นอกจากการแข่งขันตามระยะทางแล้ว ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ “Costume Run” ให้ผู้เข้าร่วมครีเอท
ลุคแปลกใหม่แบบไม่จำกัดไอเดีย ผู้ที่โดดเด่นที่สุดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ตั๋วคอนเสิร์ตระดับโลก Tomorrowland 2026 แบบใกล้ชิดติดเวที
เตรียมรองเท้าคู่ใจ ฟิตร่างกาย แล้วมาร่วมสร้างรอยยิ้ม เติมพลังดี ๆ ให้สุขภาพและกรุงเทพฯ ที่เรารัก
ไปด้วยกัน! สมัครได้เลยที่ https://race.thai.run/cbdwerun2026 ติดตามข่าวสารและอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: CBD WE RUN