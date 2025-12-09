"เสี่ยโก้" หอบหลักฐาน บ.แพลน บี ทุจริตสัมปทานโฆษณา บนรถเมล์ ขสมก.

"เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกรางวัลยอดเยี่ยมของเอเชีย 3 สถาบัน เดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรม ในวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมหอบหลักฐานเหตุการณ์ บ.แพลน บี. ร่วมมืออดีตเจ้าหน้าที่ภาครัฐปลอมแปลงเอกสารสำคัญ ทำให้ตนเสียหายกว่า กว่า 5,000 ล้านบาท และภาครัฐสูญรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท
วันที่ 9 ธ.ค.68 ที่ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี รัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. , สำนักงาน ป.ป.ท. , องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน "วันต่อค้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "HERO OF THE TRUTH ร่วมหยุดคอร์รัปชั่น" โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายยกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งโอกาสนี้ "เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลก ของ "ก่อเกียรติ บ็อกซิ่ง กรุ๊ป จำกัด" เตรียมนำหลักฐาน บ.แพลน บี.ร่วมอดีตผู้บริหาร ขสมก.ทุจริตสัมปทานโฆษณา บนรถเมล์ ขสมก. และตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมจนเกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท และทำให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จากการกระทำของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด และอดีตผู้บริหาร ขสมก.เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รัฐร่วมทุจริตปลอมลายเซ็นต์นายก่อเกียรติและภรรยาเพื่อยึดครองสัมปทานโฆษณาบนรถเมล์ ขสมก. ก่อให้เกิดความเสียหายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 มีการทุจริตภายในร่วมกับภาคเอกชนร่วมการปลอมแปลงและเปลี่ยนแปลงเอกสารทางราชการจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก บ.ก่อเกียรติ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานบนรถเมล์ ขสมก. ซึ่งจำนวนรถที่จะติดป้ายโฆษณาเพิ่มขึ้นตามสัญญาแต่ละช่วง ก่อนที่ บ.แพลน บี มีเดีย จำกัด และอดีตผู้บริหาร ขสมก.ได้เร่งขยายสัญญาโฆษณาล่วงหน้า 5 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนกับจำนวนรถที่โฆษณา ทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ ขสมก.ได้รับ เมื่อเทียบกับรายได้ของ บ.แพลน บี มีเดีย จำกัด ทำให้ บ.ก่อเกียรติ กรุ๊ป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีการขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในเวลาอีก 10 ปี
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นเจตนาทุจริตร่วมกันระหว่าง บ.แพลน บี มีเดีย จำกัด และ อดีตผู้บริหาร ขสมก.ด้วยการปลอมลายเซ็นต์ นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ และภรรยา เพื่อถือครองสัมปทานโฆษณาบนรถเมล์ ขสมก.โดยมิชอบด้วยการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น จนทำให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท และความเสียหายต่อภาครัฐไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ เผยว่าตนเองเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมของประเทศไทยมาโดยตลอด และในวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งเป็น "วันคอร์รัปชั่นสากล" (ประเทศไทย) ได้มีการจัดกิจกรรม "HERO OF THE TRUTH" ร่วมหยุดคอร์รัปชั่น เพื่ออนาคตไทยที่โปร่งใสและยั่งยืน ที่ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เวลา 09.00 น. โปรโมเตอร์มวยโลกรางวัลยอดเยี่ยมของเอเชีย 3 สถาบัน จึงเดินทางมาพบกับ นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม และยังเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนของรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขสืบไป