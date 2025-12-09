ขี่่ม้าโปโลไทย ผลงานสุดเฉียบ ถล่ม ฟิลิปปินส์ ขาดลอย ทะลุชิงทองซีเกมส์ 2025

ผลการแข่งขันขี่ม้าโปโล ประเภท Handicap 2–4 Goals ในกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ โดย ไทย ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม เดินหน้าเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ขาดลอย 11 ต่อ 1.5 ประตู ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างสง่างาม โดยผู้เล่นชุดหลัก ประกอบด้วย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, ธนาศิลป์ เชื้อวังคำ และณัฐพงศ์ ประทุมลี
ทีมไทยออกสตาร์ตอย่างร้อนแรง แม้ฟิลิปปินส์จะมีแต้มต่อ 0.5 ประตู แต่ไทยก็ขึ้นนำจากจุดโทษของอัยยวัฒน์ ก่อนทำประตูเพิ่มต่อเนื่องจนจบชักก้าแรกที่ 3 ต่อ 0.5 ประตู และทิ้งห่างเป็น 7 ต่อ 0.5 ประตู ในชักก้าที่ 2 จากการประสานงานของอภิเชษฐ์และเพื่อนร่วมทีม
ชักก้าที่ 3 ไทยทำเพิ่มอีก 3 ประตู ขยับเป็น 10 ต่อ 0.5 ประตู ก่อนปิดท้ายที่ 11 ต่อ 0.5 ประตู แม้ฟิลิปปินส์จะทำประตูแรกได้ในช่วงท้าย จบเกมไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง คว้าชัยด้วยสกอร์ 11ต่อ 1.5 ประตู โดย ณัฐพงศ์ ยิงรวม 4 ประตู, อัยยวัฒน์ และธนาศิลป์ ยิงคนละ 3 ประตู และอภิเชษฐ์ ทำเพิ่ม 1 ประตู
โปรแกรมถัดไป ทีมชาติไทยจะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ทีมชาติบรูไน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ สนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 33 ไปด้วยกัน