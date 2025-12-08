เพาะกายเฟ้นดาวดวงใหม่ส่งท้ายปี 68 ผ่านศึกหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวย

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล บางนา จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2025 โร้ด ทู มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026 ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 2568 ที่ ศูนยการค้าเซ็นทรัล บางนา
การแข่งขันรายการนี้ มีชิงชัยทั้งหมด 16 รุ่น ประกอบด้วย สปอร์ตฟิสิคเยาวชนชายรุ่นนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นทั่วไป, สปอร์ตฟิสิคเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นทั่วไป, สปอร์ตฟิสิคชายอายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นทั่วไป, สปอร์ตฟิสิคชายอายุเกิน 36 ปี รุ่นทั่วไป, ฟิตเนสฟิสิคชาย รุ่นทั่วไป ,ฟิตเนสฟิสิคหญิง รุ่นทั่วไป, แอธเลติคฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 30 ปี รุ่นทั่วไป, แอธเลติคฟิสิคชาย อายุเกิน 30 ปี รุ่นทั่วไป, เพาะกายเยาวชนชายอายุไม่เกิน 21 ปี ทั่วไป, เพาะกายชาย รุ่นอายุ 22-30 ปี รุ่นทั่วไป, เพาะกายชายอายุ 31 ปี ขึ้นไปรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก., เพาะกายชายอายุ 31 ปี ขึ้นไปรุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก.,โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี รุ่นทั่วไป (สวมใส่ชุดสปอร์ตบรา), โมเดลฟิสิคหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นทั่วไป,โมเดลฟิสิคหญิงอายุเกิน 36 ปี รุ่นทั่วไป, แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทั่วไป
ศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการนี้มียอดผู้สมัครกว่า 300 คน ความสำคัญของรายการนี้จะเป็นการแข่งขันรายการที่ 3 ของรายการ โร้ด ทู มิสเตอร์ ไทยแลนด์ ต่อจาก อยุธยา คลาสสิค และ ปักษ์ใต้ คลาสสิค โดยนักกีฬาที่ได้อันดับ 1-5 จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งต้องยอมรับว่า ตอนนี้กระแสการออกกำลังกายเล่นกล้ามกำลังมาแรงในหมู่เยาวชน เพราะในรุ่นของนักเรียนในปีนี้นั้น มียอดนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ ออกมาเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเส้นทางของมือใหม่ ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่ของทีมชาติไทย ในอนาคต
สำหรับการแข่งขันซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.นี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา รอบคัดเลือก จะเริ่มเวลา 13.00 น. และรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มเวลา 17.30 น. โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 2568 เวลา 17.00 น. ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย TBPA