เพชรจตุจักรฟาดแชมป์ฟุตซอล BKK Rising Star Super Cup By ครูพรีมมี่

การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี “BKK Rising Star Super Cup ครั้งที่ 4 by ครูพรีมมี่” ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศุภมาส อิศรภักดี ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก โดยปีนี้มีทีมเข้าร่วมถึง 16 ทีม รวมเยาวชนนักกีฬากว่า 240 คน พร้อมผู้ปกครองและโค้ชอีกเกือบ 200 คน ที่เดินทางมาจากหลากหลายเขตทั่วกรุงเทพฯ มาร่วมสร้างสีสันความสนุกตลอดทั้งงาน
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่ง เพชรจตุจักร โชว์ฟอร์มดุดันไล่กดดันคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเอาชนะ ศูนย์เยาวชนคลองเตย ไปด้วยสกอร์ 2-0 คว้าแชมป์ประจำรายการไปครองได้อย่างยอดเยี่ยม และรับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรี ศุภมาส อิศรภักดี ท่ามกลางเสียงเชียร์ลั่นสนาม เด็กๆหลายคนต่างตั้งใจอยากคว้าถ้วยกลับบ้าน และครั้งนี้เพชรจตุจักรก็ทำสำเร็จอย่างสง่างาม
ผู้จัดงาน “ครูพรีมมี่” นรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ เปิดเผยว่า รายการนี้ถือเป็นการเปิดศักราชปีที่ 2 ของการจัดแข่งขัน พร้อมเผยความภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆหลายคนที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะยิ่งพัฒนาไปได้ไกลในอนาคต
ส่วนทีม “เด็กเลี้ยงแกะ” ตัวแทนผู้จัด แม้จะหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย แต่ยังทำผลงานได้น่าประทับใจ และถูกคาดหวังว่าจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมในรายการต่อไป
สรุปผลการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี “BKK Rising Star Super Cup ครั้งที่ 4 by ครูพรีมมี่” ทีมชนะเลิศ เพชรจตุจักร, รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศูนย์เยาวชนคลองเตย, รองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนย์นันทนาการบางกะปิ และ เรารักบางพลัด