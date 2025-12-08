โฮมเรซประวัติศาสตร์! นักบิดไทยเหมาแชมป์ทุกรุ่น "ชิพ-มิกซ์-ไอเดีย-เติ้ล" ยืนโพเดี้ยมที่ 1 ปิดฉาก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง 2025

เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง สนามสุดท้ายที่ประเทศไทย จบด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของนักบิดไทยพาเหรดคว้าชัยและขึ้นโพเดียมทุกรุ่น นำโดย "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ยอดนักบิดไทย จาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ นำม้วนเดียวผงาดคว้าแชมป์รุ่นใหญ่ไปครอง ส่วน"มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ คว้าแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี , "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม คว้าแชมป์ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี , และ "เติ้ล" พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จาก วัน ฟอร์ ออลล์ แซงเดือด 11 คันรอบสุดท้ายซิวแชมป์รุ่น อันเดอร์โบน 150 ซีซี เพลงชาติไทยดังกึกก้องในทุกโพเดียม สร้างประวัติศาสต์หน้าใหม่ให้สองล้อไทยที่สามารถคว้าชัยชนะทุกรุ่นการแข่งขันในรอบ 11 ปี ที่จัดในประเทศไทย
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแแชมป์ประจำทวีปเอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ สนามที่ 6 ดวลความเร็วเรซสุดท้าย เพื่อตัดสินแชมป์ประจำปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
โดยไฮไลต์ในรุ่นใหญ่อย่าง เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) เต็มไปด้วยความเข้มข้น ซึ่งหลังผ่านเรซแรกในวันเสาร์ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นักบิดชาวไทยจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ รั้งรองจ่าฝูงตามหลังผู้นำอย่าง ฮาฟิซ ซยาห์ริน อดีตนักบิดโมโตจีพีชาวมาเลเซียจาก เจดีที เรซซิ่ง ทีม อยู่เพียง 8 แต้มเท่านั้น
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 13 รอบสนาม โดย “ชิพ” นครินทร์ ที่ตัดสินใจใช้ตัวเลือกยางหน้าและหลังเป็นมีเดียมเพียงคนเดียวของเรซ ทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งหัวแถวอย่างรวดเร็ว ก่อนจะบิดนำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา 20 นาที 45.446 วินาที
อย่างไรก็ดีการตัดสินแชมป์เอเชียในรุ่นต้องมาพลิกในรอบสุดท้าย เมื่อ ซยาห์ริน ที่ต้องการจบเรซในอันดับ 2 มาไล่แซง ซัควาน ไซดี้ เพื่อนร่วมชาติจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า เรซซิ่ง มาเลเซีย ในรอบสุดท้าย บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 2 ตามหลังผู้ชนะ 2.505 วินาที พร้อมกับผงาดคว้าแชมป์ประจำปีในรุ่นใหญ่ได้สำเร็จ ส่วนอันดับ 3 ตกเป็นของ ไซดี้ ตามหลัง 2.614 วินาที
ส่วนในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เป็นอีกเรซที่น่าจดจำอย่างมาก โดยก่อนแข่งเรซนี้ “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม มีลุ้นแชมป์เต็มตัว เพราะตามหลังจ่าฝูงอย่าง คาสมา ดาเนียล คาสมายูดิน นักบิดมาเลเซียจาก หง หลง ยามาฮ่า เรซซิ่ง เพียง 3 แต้ม
เกมเรซนี้ชิงชัยกัน 12 รอบสนาม และมีการสลับตำแหน่งผู้นำกันแทบทุกรอบ ก่อนจะมาพลิกอีกครั้งในรอบสุดท้าย โดยผลปรากฏว่า “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ดาวรุ่งชาวไทยจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ อาศัยจังหวะที่ยอดเยี่ยม เสียบแซงเข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 20 นาที 7.296 วินาที คว้าชัยชนะส่งท้ายปีไปครองอย่างสุดมันส์ เฉือน อัลดี้ มาเฮ็นดร้า นักบิดอินโดนีเซียจาก ยามาฮ่า เรซซิ่ง อินโดนีเซีย อันดับ 2 เพียง 0.162 วินาทีเท่านั้น
ขณะที่ “ตี-อนุภาพ” เบียดขึ้นโพเดียมในอันดับ 3 ตามหลังผู้ชนะ 0.351 วินาที โดยมี ดาเนียล คาสม่า บิดเข้าป้ายอันดับ 4 ตามหลัง 0.892 วินาที และ “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี อันดับ 5 ตามหลัง 0.930 วินาที
ภายหลังจบเรซนี้คะแนนสะสมลุ้นแชมป์ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี สูสีอย่างมาก โดยแชมป์ตกเป็นของ คาสม่า ดาเนียล ซึ่งมีแต้มเท่ากันกับ “ตี-อนุภาพ” แต่ผลในการคว้าชัยชนะต่อเรซนั้นมากกว่า ทำให้นักบิดไทยคว้าได้เพียงรองแชมป์เอเชียในฤดูกาลนี้
ด้านผลการแข่งขันในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ชัยชนะเรซสุดท้ายยังคงเป็นของนักบิดไทย "ไอเดีย" กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ด้วยเวลา 18 นาที 45.076 วินาที เฉือน “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ ดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ อันดับ 2 เพียง 0.133 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 ได้แก่แชมป์เอเชียอย่าง ฟาดิลลาห์ อาร์บี อดิทาม่า นักบิดอินโดนีเซียจาก แอสตร้า ฮอนด้า เรซซิ่ง ทีม ตามหลัง 1.010 วินาที โดย “ไอเดีย-กฤตภัทร” ทำคะแนนสะสมขยับขึ้นมาคว้ารองแชมป์เอเชียในรุ่นนี้ได้สำเร็จ
ส่วนผลในรุ่น อันเดอร์โบน 150 ซีซี ชัยชนะเรซนี้ตกเป็นของนักบิดชาวไทยอย่าง “เติ้ล” พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง จาก วัน ฟอร์ ออลล์ ที่พลิกแซง 11 คันในรอบสุดท้ายเข้าป้ายคันแรกด้วยเวลา 16 นาที 31.710 วินาที เฉือน จอห์น เอเมอร์สัน อิงกีโต นักบิดฟิลิปปินส์จาก โฟร์เอสวันเอ็ม อีโว ยามาฮ่า เรซซิ่ง ทีม อันดับ 2 เพียง 0.068 วินาที อันดับที่ 3 ได้แก่ กูปิต้า เครสน่า วาร์ดาน่า นักบิดอินโดนีเซีย จาก เซียอาร์ แอลเอฟเอ็น เอชพี969 เอ้มซีอาร์ อาร์บีที 34 ตามหลัง 0.438 วินาที
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันซัพพอร์ตเรซ ในรุ่น ทีวีเอส เอเชีย วันเมคเรซ แชมเปียนชิพ ซึ่งชัยชนะเรซสุดท้ายตกเป็นของนักบิดชาวญี่ปุ่นอย่าง ฮิโรกิ โอโนะ ด้วยเวลา 14 นาที 44.800 วินาที ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง มูฮัมหมัด แรมแดน รอสลี นักบิดมาเลเซียถึง 3.652 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ หลุยส์ มิเกล นักบิดสเปนตามหลัง 3.672 วินาที
ในเรซสำคัญส่งท้ายปีนี้ ยังมีศิลปินคนดัง นำโดย “นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์”, “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี” พระเอกขวัญใจวัยรุ่น ที่สนใจในกีฬาการแข่งรถจักรยานยนต์อย่างมากและทำผลงานดีเยี่ยมจากสนามชิงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมา ได้นำทัพแฟนคลับมากมาย มาสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี คู่หูสุดป่วน “เจแปน ภานุพรรณ” และ “นาย เดอะ คอมเมเดี้ยน” มาสร้างเสียงหัวเราะและสีสันที่พิตเลน รวมทั้ง “โดโรธี เพ็ทโซลด์” นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวสวย ควงคู่มากับแฟนหนุ่ม “เอเลียส ดอเลาะ” แข้งคนสำคัญแห่งทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มาเติมเต็มความสนุกในสุดสัปดาห์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกนี้อีกด้วย
สำหรับ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2025 นับเป็นฤดูกาลที่มีการลุ้นแชมป์เข้มข้นที่สุดฤดูกาลหนึ่ง โดยต้องมาตัดสินกันถึงเรซสุดท้ายที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ขณะที่นักบิดไทยพาเหรดคว้าชัยและขึ้นโพเดียมทุกรุ่นในเรซส่งท้ายปี เพลงชาติไทยดังกึกก้อง สร้างประวัติศาสต์หน้าใหม่ให้สองล้อไทยที่สามารถคว้าชัยชนะทุกรุ่นการแข่งขันในรอบ 11 ปี ที่จัดในประเทศไทย