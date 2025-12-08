"กัมพูชา" ยืนยัน แข่งซีเกมส์แน่นอน กีฬา-การเมือง ไร้ปัญหา แม้ล่าสุดมียิงกันอีก

จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาร้อนระอุอีกครั้ง หลังเกิดเหตุปะทะกันอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 68 เป็นต้นมา ล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) เหตุการณ์ปะทะของหทารไทยและกัมพูชายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งการเมืองกับกีฬาไดเแยกออกจากกัน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.30น.ได้มีการประชุมสหพันธ์มนตรีซีเกมส์ผู้แทนทั้ง 11 ชาติ ที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิ่ง ศรีนครินทร์ ชั้น 8 ผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามผู้แทนจากกัมพูชาที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม คือ นายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NOCC) และนายหนาน ซอคอิซาว หัวหน้าคณะนักกีฬากัมพูชา เกี่ยวกับการเดินทางของนักกีฬากัมพูชาซึ่งได้รับการยืนยันตามแผนเดิมคือนักกีฬาจะเดินทางถึงเมืองไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬีาเกมส์ตามกำหนดที่วางเอาไว้แล้ว
สำหรับกีฬาที่ส่งและยืนยันเข้าแฝร่วมแข่งขันรายการนี้มี เทควันโด 11คน, ว่ายน้ำ 8 คน, ยูยิตสู 14 คน, ยิมนาสติก 9 คน, เทคบอล 8 คน, กรีฑา 9 คน, เจ็ตสกี 2 คน, อีสปอร์ต 14 คน, ขี่ม้า 4 คน, คิกบ๊อกซิ่ง 8 คน, ฟันดาบ 8 คนและไตรกีฬา 10 คน