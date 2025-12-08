xs
"กัมพูชา" ยืนยัน แข่งซีเกมส์แน่นอน กีฬา-การเมือง ไร้ปัญหา แม้ล่าสุดมียิงกันอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาร้อนระอุอีกครั้ง หลังเกิดเหตุปะทะกันอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 68 เป็นต้นมา​ ล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) เหตุการณ์ปะทะของหทารไทยและกัมพูชายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งการเมืองกับกีฬาไดเแยกออกจากกัน

เมื่อวันที่​ 8​ ธันวาคม​ เวลา​ 09.30​น.​ได้มีการประชุมสหพันธ์​มนตรีซีเกมส์ผู้แทนทั้ง​ 11​ ชาติ​ ที่โรงแรมแกรนด์โ​ฟ​ร์วิ่ง​ ศรี​นครินทร์​ ชั้น​ 8​ ผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามผู้แทนจากกัมพูชาที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม​ คือ​ นายวัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NOCC) และนายหนาน​ ซอคอิซาว​ หัวหน้าคณะนักกีฬา​กัมพูชา​ เกี่ยวกับการเดินทางของนักกีฬากัมพูชาซึ่งได้รับการยืนยันตามแผนเดิมคือนักกีฬา​จะเดินทางถึงเมืองไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬีาเกมส์ตามกำหนด​ที่วางเอาไว้แล้ว

สำหรับกีฬาที่ส่งและยืนยันเข้าแฝร่วมแข่งขันรายการนี้มี​ เทควันโด​ 11​คน,​ ว่ายน้ำ​ 8​ คน,​ ยูยิตสู​ 14​ คน,​ ยิมนาสติก​ 9 คน,​ เทคบอล​ 8 คน,​ กรีฑา​ 9 คน,​ เจ็ตสกี​ 2 คน,​ อีสปอร์ต​ 14 คน,​ ขี่ม้า​ 4 คน,​ คิกบ๊อกซิ่ง​ 8 คน,​ ฟันดาบ​ 8 คน​และไตรกีฬา​ 10 คน​
