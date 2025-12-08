"นอร์ริส" หลั่งน้ำตาซิวแชมป์โลก "อัลบอน" จบที่ 8 แต้มสะสม

แลนโด นอร์ริส นักซิ่ง แม็คลาเรน หลั่งน้ำตาฉลองแชมป์โลกศึกฟอร์มูลา วัน สมัยแรกของอาชีพ รายการ อาบู ดาบี กรังปรีซ์ ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (7 ธ.ค.) ยุติการผูกขาดของ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน อันยาวนาน 4 ปี
นักขับสหราชอาณาจักร ผ่านธงตาหมากรุกอันดับ 3 เรซปิดฤดูกาล 2025 รองจากอันดับ 1 เวอร์สแตพเพน จาก เรด บูลล์ และ ออสการ์ ปิแอสตรี เพื่อนร่วมทีม ครองแชมป์โลกด้วยผลต่างคะแนนสะสมแค่ 2 แต้ม
นอร์ริส ให้สัมภาษณ์บนโพเดียม ที่สนามยาส มารินา เซอร์กิต "ผมไม่ได้ร้องไห้มาพักหนึ่งแล้ว ผมไม่คิดว่าจะร้องไห้ แต่ผมทำไม่ได้ ผมขอคอบคุณพ่อแม่ พวกท่านสนับสนุนผมมาตั้งแต่จุดเริ่มต้น"
"มันเป็นรู้สึกที่วิเศษมาก ตอนนี้ผมรู้บ้างเล็กๆ น้อยๆ ว่า แม็กซ์ รู้สึกอย่างไร ผมขอแสดงความยินดีกับ แม็กซ์ และ ออสการ์ ผมสนุกกับการแข่งขัน มันเป็นปีที่ยาวนานปีหนึ่ง"
นอร์ริส กลายเป็นแชมป์โลกชาวสหราชอาณาจักรคนแรก นับตั้งแต่ ลูอิส แฮมิลตัน ปี 2020 ขณะที่ แม็คลาเรน คว้าแชมป์โลกประเภทนักขับสมัยที่ 13
นักขับแชมป์โลกของ แม็คลาเรน ได้แก่ เอเมอร์สัน ฟิตติปัลดี (1974), เจมส์ ฮันท์ (1976), นิกี เลาดา (1984), อแลง พรอสต์ (1985, 1986, 1989), อายร์ตัน เซนนา (1988, 1990, 1991), มิกา ฮักคิเนน (1998, 1999) และ แฮมิลตัน (2008)
ด้าน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน หนึ่งเดียวของไทยสังกัด วิลเลียมส์ เข้าเส้นชียอันดับ 16 ช้ากว่า เวอร์สแตพเพน 1 นาที 30.327 วินาที คะแนนสะสม 73 แต้มเท่าเดิม จบเรซอันดับ 8 ของตารางคะแนนสะสมนักขับ